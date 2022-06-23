Слет талантливых и целеустремленных

В столице проходит Республиканский слет сельских школьников IQanat, на который съехались одаренные дети из разных уголков страны.

Предварительный отбор участников проводился среди 36 тыс. претендентов из 164 райо­нов республики. В итоге в финал вышли 750 школьников. Из них в процессе выполнения олимпиадных заданий, которые впервые после двух лет пандемии проходят в режиме офлайн, члены конкурсной комиссии определят 100 победителей. Однако, как утверждают организаторы, никто из делегатов слета не останется без поощрительного приза.

Так, одну из самых многочис­ленных делегаций, к примеру, представляют 98 учащихся Туркестанской области.

– Мы прошли очень жесткий отбор, во время которого нам давали непростые задания по химии, географии, биологии и математике. Лично я настроена только на победу и хотела бы выиграть образовательный грант для поступления в школу «Айканат», – поделилась старшеклассница Зарина Адильбек из села Достык Жетысайского района Туркестанского региона.

В первый день слета ребята участвовали в мотивационных тренингах с такими говорящими названиями, как «Мы не равны своим оценкам» и «Умение пожинать победу и поражение».

– Важно, чтобы дети не отож­дествляли себя с оценками и набранными в ходе тестирования баллами. Тренинги учат извлекать максимум пользы как из побед, так и поражений. Если расставлять цели и приоритеты правильно, становится не столь важно, что кто-то победил, а кто-то проиграл, – говорит исполнительный директор ОФ IQanat Камила Башарова.

Одним из важных пунктов программы первого дня для участников слета стала встреча с известным казахстанским спортсменом, трехкратным чемпионом мира Ардаком Назаровым.

– Я родился и вырос в ауле, поэтому способен по достоинству оценить данную инициативу. Такие мероприятия не просто мотивируют, они меняют судьбы детей, особенно из сельской местности. В дальнейшем они, несомненно, будут прикладывать максимум усилий для своего самосовершенствования. Ни для кого не секрет, что очень многие сельские школьники имеют огромный потенциал, но в силу разных обстоятельств он нередко остается нереализованным, – считает Ардак Назаров.

Прославленный боец ответил на многочисленные вопросы ребят, которых, в частности, интересовало и то, как спортсмен воспринимает свои поражения.

– Очень важно ставить перед собой цель и никогда не сдаваться на пути к ее достижению. При этом необходимо менять вредные привычки на полезные, уметь не только принимать поддержку, но и самому давать ее тем, кто в этом нуждается, – посоветовал им спортсмен.

Республиканский слет школьников IQanat – это прежде всего участие в престижной олимпиаде, которая проводится по инициативе одноименного фонда. Она включена в перечень респуб­ликанских и международных олимпиад и конкурсов научных проектов по общеобразовательным предметам. Благодаря ей возможность качественного образования за последние четыре года получили более 137 тыс. сельских школьников.