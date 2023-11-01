Слово года назвали в Британии

"ИИ" стало словом года по версии британского Collins Dictionary, передает Kazpravda.kz со ссылкой на РИА Новости
Британский словарь английского языка Collins Dictionary признал "ИИ" (искусственный интеллект) словом года, говорится на сайте издательства.
"Если компьютеры неожиданно стали экспертами в самой человеческой области - языке, то что дальше? Это привело к бурным дискуссиям, исследованиям и прогнозированию, а также, к более чем достаточному обоснованию для того, чтобы в 2023 году Collins выбрал "ИИ" словом года", - сказано в тексте.
Collins Dictionary определяет ИИ как "моделирование ментальных функций человека с помощью компьютерных программ".
"Считающейся следующей великой технологической революцией ИИ переживает бурное развитие, о нем много говорили в 2023 году", - пишет издательство.