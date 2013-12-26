Слово о Кенесе Аухадиеве

Рай находится под ногами матерей

Кенес Мустаханович родился в ауле Малыбай Чиликского района Алматинской области. Отец оказался одним из первых жертв Великой Отечественной войны – он погиб, когда мальчику исполнилось всего три года. Это было суровое время: дети становились сиротами, а женщины – вдовами.

Как и многих детей, чье детство было отравлено войной, Кенеса вырастила и поставила на ноги его мать. В годы войны Зинатай была заведующей сначала овцеводческой, потом – молочной фермы. Трудилась, как и другие женщины, наравне с мужчинами, и вместо мужчин, ушедших на фронт. И если яркий пример таких матерей мы видим в лице Зинатай-апай, то воспитанный ею Кенес является достойным сыном не только своих родителей, но и всего казахского народа. Благодарность своей матери он выражал в заботе о ней, и покойная супруга его Кербез заботилась о свекрови как о своей родной матери.

– Незабываемой для меня осталась последняя встреча со своей матерью, – вспоминает Кенес Мустаханович. – Я всем сердцем понял, что от болезни она уже не поправится, и с большим волнением смотрел ей в глаза, при этом лихорадочно искал приятные слова, чтобы сказать ей напоследок. Не получилось… Попрощался и направился к двери. И вдруг у порога вспомнил назидание пророка и в раздумье вернулся обратно, встал на колени и поцеловал стопу матери. В это мгновение мне показалось, что молния прошла через все мое тело. До сего времени не могу вразумительно понять, что со мной тогда произошло. Только одно осталось в памяти, как глаза матери вспыхнули искрой радости и блаженства, и как будто все боли покинули ее.

Нас с матерями связывает тонкая нить любви, которую разорвать не в силах ни время, ни расстояния. Все мы понимаем, какое огромное бремя несут женщины на своих хрупких плечах, но всегда остаются нежными, любящими матерями. Во многих художественных произведениях увековечены портреты женщин, но нам не хватает наглядного образа казахских матерей в монументальном искусстве. Типажом мог бы быть собирательный образ таких женщин, как Зинатай-апай.

Интеллигент нашего времени

– Я не совершал то, за что бы пришлось сегодня краснеть, – говорит Кенес Мустаханович. – Может, поэтому моя совесть чиста.

С чистой совестью он работал в доверенных ему областях, с чистой совестью оправдал доверие наших мудрых руководителей Динмухамеда Кунаева, Байкена Ашимова и с чистой совестью трудится сейчас во благо независимого Казахстана.

А начинал Кенекен с должности бригадира тракторной бригады. Благодаря трудолюбию, своим организаторским и управленческим способностям, амбициозный и уверенный в себе молодой человек вскоре стал первым секретарем райкома комсомола. С этой должности и начался плодотворный путь руководителя, деятеля Кенеса Аухадиева.

Степная школа формировала умение казахов-родителей распознавать будущее своих детей по их поведению и характеру. Давая каждому ребенку свою оценку, отец направляет их на верный путь по его способностям и умению. В таком деле не ошибся и незабвенный руководитель страны того времени – Димаш Ахметович Кунаев. Его зоркие глаза заметили в Кенесе талантливого и перспективного молодого соратника.

– Назначая меня на должность первого руководителя головного проект­ного института, Димаш Ахметович пригласил к себе на собеседование и по-отечески выразил свое пожелание: «Не ликуй своим победам, не огорчайся из-за трудностей, всегда будь терпеливым, сдержанным...» Такие наставления Кунаева были настоящим путеводителем для нас – молодых руководителей, делавших первые шаги по ступенькам управленческой деятельности.

В этой плеяде молодых управленцев Кенекен был одной из ярких личностей. Его отличали спокойный характер, умение выходить из сложных ситуаций, человеческие качества – доброта, справедливость, приветливость и, конечно, верность своему делу.

Алматы – город лучших архитектурных решений

Кенес Аухадиев начинал свою трудовую деятельность в сельской местности, и это многое ему дало – терпение, умение общаться с людьми разного статуса и характера. Несколько лет работал в комсомоле, потом – первым секретарем Советского райкома партии, в 1975–78 годах стал председателем Алма-Атинского горисполкома, а в 1978 году его избрали первым секретарем Алма-Атинского обкома партии. Это время было эпохой развития строительной индустрии – город превратился в огромную строительную площадку.

С приходом молодого руководителя почувствовалось и новое веяние во многих делах. Преобразование проспекта Ленина (ныне Достык), строительство уникальной 25-этажной гостиницы «Казахстан», республиканского Дворца пионеров, другие объекты являются плодами умелого планирования, которые создавали неповторимый облик главного города республики. И Кенес Мустаханович вложил в этот образ свой труд, способности и, конечно, любовь – любовь к родной земле и народу. Именно в этот период большинство авторов проектов и ведущих специалистов строительных компаний, возводившие эти уникальные здания и сооружения, стали лауреатами Государственной премии союзного и респуб­ликанского значений, заслуженными архитекторами и строителями.

Результат работ казахстанских проектировщиков и строителей был положительно отмечен и на ХХV съезде КПСС. Однако ответственные сотрудники партийного контроля, инспекторы Стройбанка СССР друг за другом проверяли, выискивали хоть какое-то отклонение в расходе финансов, стройматериалов. Всем было известно, что это имело и политическую подоплеку. В доказательство тому такой пример. При планировании строительства Государственного музея главным «недоразумением» было «почему первым строится Государственный музей, а не музей Ленина?!» Споры по использованию дорогих, по мнению проверяющих, материалов – гранит, мрамор, алюминий – тоже длились месяцами.

Главным оружием таких проверяющих была так называемая «Запис­ка». Она представляла собой некий документ по контролю исполнения постановлений по экономии средств и материалов, уменьшению расходов на строительство объектов в сфере культуры. В ней указывались все ошибки и упущения, и записка передавалась в вышестоящие партийные органы в зависимости от ранга наказуемого. А это предвещало и выговор с опубликованием в газетах, и даже исключение из партии с увольнением с работы, иногда даже дела передавались в следственные органы.

– При проектировании объекта с использованием мрамора ко мне были приставлены проверяющие, и не получив от меня и моих специалистов желаемого донесения на наших руководителей, в том числе и на Кунаева, и на меня, они, как правило, начали пугать «Запиской», – вспоминает Кенес Мустаханович. – У казахов есть такая пословица: «?ор?а?ты ?уа берсең, батыр болады», то есть если труса долго пугать, он с отчаяния делает смелый шаг. Моему терпению пришел конец, и я действовал по их примеру – нападал своими аргументами: «Соглашусь только после того, как вы отметите в своей «Записке» и нарушение по применению такого дорогого материала, как мрамор, в отделке фасадов по всему периметру здания Министерства обороны СССР, что находится в Москве. Не собираюсь политизировать этот вопрос, но хочу как профессионал-проектировщик внести на широкое обсуждение общественности всей страны через средства массовой информации и тем самым одновременно хочу уточнить позиции по данному вопросу наших выдающихся архитекторов и градостроителей. ..» Так я миновал «Записку».

Сегодня ни для кого не секрет, что данные проверки проводились для того, чтобы оклеймить наших руководителей, таких как Кунаев, Аухадиев и других ведущих работников страны.

Как пишет Кенес Мустаханович, «…Центр приступил к доселе никогда не имевшим места полномасштабным проверкам и разбирательствам. По нашей республике была конкретная установка: убирать с должностей казахов. Поскольку Москва считала, что в Казахстане нарастало сильное влияние местной интеллигенции. И нужно было просто убрать сначала окружение Кунаева, затем его самого…» Такая целеустремленная политика сверху хотела разрушить руководство нашей страны изнутри: попытались толкнуть молодое поколение управленцев против самого Кунаева. В то время он, наверное, пережил состояние Абая, который чувствовал пустоту в груди, размышляя об окружающих его людях: «Внешне жив, внутри все мертво. Сержусь, но не испытываю гнева. Смеюсь, но не могу радоваться. Слова, произносимые мной, и смех кажутся мне не моими. Все чужое».

Кенекен в одном интервью говорил: «У каждого поколения – своя эпоха, свои нравы и принципы. …Нужно принимать все как есть и не вешать ярлыки. Я раньше своих сверстников познал вкус власти и раньше всех потерял ее, познав всю горечь падения. И поэтому в том, что было со мной, я никого не виню, так сложилась моя судьба. И я ни о чем не жалею».

Любовь и уважение

Несмотря на разные перемены в жизни, Кенес Мустаханович сохранил присущие ему человеческие качества и выдержку, не потерял любовь и уважение народа. В доказательство тому могу рассказать такую историю. Недавно известный общественный деятель, крупнейший специалист в сфере строительства нашей страны Амангельды Ермегияев отметил 100-летний юбилей своих родителей. Мероприятие прошло в родном ауле Амангельды, в живописном месте вблизи Кегена – в поселке Жаланаш Райымбекского района. Один человек свое приветственное слово направил в адрес Кенекена. Вспоминая годы руководства Аухадиевым Алматинской областью, он рассказал: «Когда Кенес Мустаханович приезжал в аулы, люди на улицах прятались от него, чтобы он не подумал, что они бездельничают. Мы все знали его как настоящего труженика и земляка, выросшего среди нас. И нам хотелось, чтобы он думал о нас только положительно». Такой простой рассказ без чьего-либо указания и корысти выражал большую любовь и уважение всех присутствующих к Кенесу Мустахановичу, отлично понимающему и знающему свой народ.

Сегодня, когда нужны грамотные кадры для реализации политики развития нашей страны, многолетний опыт таких специалистов и руководителей, как Кенес Аухадиев, закаленных в труде, бесценен. Не раз отмечал наш Президент Нурсултан Назарбаев во время встреч с молодежью, что «…ситуацией надо грамотно управлять за счет перераспределения трудовых ресурсов». У нынешней молодежи есть большая возможность учиться у Кенеса Мустахановича, инженера-механика по специальности, члена-корреспондента Национальной инженерной академии, почетного академика Проектной академии KAZGOR и просто делового человека особой закалки.

Великий Абай сказал в своем назидании: «Человек должен отличаться от других умом, знаниями, волей, совестливостью, хорошим нравом». Кенес Мустаханович обладает всеми перечисленными мыслителем качествами – умный руководитель, образованный специалист, совестливый человек и хороший отец для своих детей. В его жизни всегда присутствовали уважение его коллег и любовь народа.

Абдысагит ТАТЫГУЛОВ, лауреат Государственной премии РК, академик Национальной инженерной академии