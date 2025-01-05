Слухи о подземном городе под Астаной назвали фейком

Видео, где рассказывается о том, что между правительственными зданиями под Астаной проложен секретный подземный тоннель, назвали фейком, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Stopfake.kz
В Казнете пользователи обсуждают видео, в котором рассказывается, что под Астаной существует целый подземный город. Якобы чиновники передвигаются по теплым подземным тоннелям между правительственными зданиями. Эта секретная сеть соединяет президентский дворец, парламент, Дом министерств и другие административные здания.
Информацию прокомментировали в пресс-службе Управления делами президента РК.
«Это видео не соответствует действительности. Никакого подземного города с теплыми тоннелями, соединяющими правительственные здания, нет. К сожалению, распространяется очередной фейк, вводящий людей в заблуждение», – сообщают в ведомстве.