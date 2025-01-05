Слухи о подземном городе под Астаной назвали фейком

Видео, где рассказывается о том, что между правительственными зданиями под Астаной проложен секретный подземный тоннель, назвали фейком, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Stopfake.kz

Фото: Kazpravda.kz/ Адильбек Тауекелов

В Казнете пользователи обсуждают видео, в котором рассказывается, что под Астаной существует целый подземный город. Якобы чиновники передвигаются по теплым подземным тоннелям между правительственными зданиями. Эта секретная сеть соединяет президентский дворец, парламент, Дом министерств и другие административные здания.

Информацию прокомментировали в пресс-службе Управления делами президента РК.