В учебном классе идет урок вокала. За закрытой дверью женские голоса старательно выводят слова из знакомой песни «Қамажай»: «Ахау, хайлилайым, лилилайым, Қамажай, қалдың кейін сәулетайым…» Это корейский вокальный ансамбль «Саран» готовится к очередному выступлению. Среди исполнительниц – 72-летняя Венера Анненкова. Ее голос особенно мягко вплетается в многоголосое звучание «Қамажай».

Солистки еще некоторое время исполняют популярные песни «Дастархан», «Туған жер», «Көзімнің қарасы». Когда репетиция заканчивается, все расходятся, а Венера Мен-Доновна остается и рассказывает о себе, о том, как именно песни помогли ей освоить казахский язык.

– В школе мы изучали казахский, но уроков было мало, и знаний хватало только на простые фразы, – вспоминает женщина. – Мне же хотелось не просто понимать речь, а говорить. Языковых курсов в то время не было, а в селе и подавно. Тогда я начала учить казахские песни. Сначала просто напевала. Мелодии были приятные, слова звучали красиво, хоть и не всегда были понятны. И чтобы знать, о чем пою, я вооружилась словарем и стала переводить тексты. Незнакомые слова выписывала и старалась запоминать. Так мой словарный запас рос, и говорить становилось легче. Фразы из песен всплывали в голове в нужный момент на занятиях, в разговоре, в повседневной речи. Песни стали не только источником вдохновения, но и эффективным инструментом изучения языка.

Первая ее песня, которую она выучила, стала «Әрқашан күн сөнбесін» – аналог песни «Солнечный круг» на русском языке.

– Я ее выбрала, потому что русский вариант был мне хорошо знаком. Так было легче запоминать и исполнять, – поясняет Венера Мен-Доновна. – Тем, кто захочет опробовать мой способ, тоже советую начать с простой и знакомой песни. И запоминать проще, и петь приятнее.

В девятом классе она впервые исполнила «Ақ бантик» – любимую композицию, которая до сих пор остается в ее репертуаре. Сегодня она знает и поет около тридцати песен. Особенно ценит творчество Шамши Калдаякова, а также поэзию Абая.

«Ғылым таппай мақтанба, Білімсіз басыңды сатпа...» – эти строки великого поэта женщина часто цитирует в разговоре. Для нее это не только поэзия, но и жизненное наставление. С теплотой она говорит и о своем школьном учителе казахского языка Мырзалы Хасанове. «Он привил мне любовь к языку, и я до сих пор с благодарностью о нем вспоминаю», – признается она.

У Венеры Анненковой было много друзей-казахов – сначала среди одноклассников и ребят во дворе, а затем и среди коллег. Живое общение помогало ей практиковать разговорный казахский и чувствовать себя увереннее.

– Никто специально не учил меня, все происходило естественно. Наверное, еще и потому, что очень старалась, моя речь обогащалась. Я спокойно поддерживала беседу и лучше понимала собеседников. Главное – ничего не бояться, даже если поначалу что-то не получается. Я тоже ошибалась, но продолжала учить. Все приходит с практикой, особенно когда тебе это действительно интересно, – делится своим опытом собеседница.

Наша героиня 26 лет прослужила в военных структурах. И там, по ее словам, знание казахского языка не раз выручало, особенно в общении со старшим поколением, для которого родной язык значил многое. Порой приходилось разбираться в специфических терминах, и тогда на помощь приходил словарь. Так язык открывался все глубже. А когда делопроизводство перешло на государственный язык, с уже накопленным опытом применять казахский в работе было нетрудно.

Сегодня Венера Мен-Доновна активно участвует в жизни корейского этнокультурного объединения «Ассоциация корейцев Актюбинской области». Вместе с ансамблем «Саран» исполняет песни на казахском, корейском, русском языках, выступает на праздниках, сохраняет традиции и делится своим опытом.

– Язык – это ключ к сердцу народа. И если у тебя есть сильное желание его выучить, все получится. Для меня этим ключом стали песни. В них я услышала душу народа и почувствовала, что казахский стал таким же родным, как и русский, – говорит она.

Оглядываясь назад, Венера Анненкова с уверенностью говорит, что любовь к языку начинается с уважения к людям, к их корням.

– Если есть уважение и искренний интерес, язык обязательно откроется, – считает она. – Начните с малого: слушайте песни, пробуйте повторять, не бойтесь говорить. И обязательно общайтесь – язык живет в разговоре.