Служебная собака разоблачила гражданку Узбекистана в Туркестанской области

Служебная собака по кличке Белка помогла полицейским Сарыагашского района обнаружить наркотики, которая попыталась провезти гражданка Узбекистана, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Так, с контрольно-пропускного пункта "Жибек жолы" в Сарыагашский РОП поступило сообщение о том, что задержана женщина по подозрению в перевозке наркотиков.

Как выяснилось, на иностранку сработала служебная собака по кличке Белка, которая учуяла запрещенные предметы.

При личном обыске, полицейские обнаружили сверток с содержимым похожим на наркотики. Согласно экспертизе, изъятое наркотическое средство оказалось гашишем.

По данному факту проводится досудебное расследование по ст. 286 УК РК "Контрабанда изъятых из обращения предметов или предметов, обращение которых ограничено".

Подозреваемая арестована. Следствие выясняет все обстоятельства произошедшего.