Служебное расследование начали в отношении главы Талгарской больницы

Об этом сообщила пресс-служба медицинского учреждения, передает Kazpravda.kz

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По данным больницы, доверительная управляющая "A-Class Medical" объявила об отстранении от исполнения обязанностей медицинского директора Мырзагали Л.М. в связи с начатым служебным расследованием.

"Решение принято на основе доводов и материалов, представленных на публичных страницах местных интернет-сообществ. Цель отстранения — обеспечение беспристрастности расследования незаконных действий в отношении медицинских сотрудников Талгарской ЦРБ", — говорится в сообщении.

Отмечается, что комиссия, созданная для проведения служебного расследования, осуществит анализ представленных фактов и обстоятельств.

"Управляющая компания гарантирует соблюдение принципов объективности и справедливости в ходе расследования", — добавили в больнице.

Напомним, летом прошлого года заместителя руководителя управления общественного здоровья Алматы Лауру Мырзагали привлекли к дисциплинарной ответственности с запретом занимать государственные должности в течение трех лет.

Ее уволили за проступок, дискредитирующий государственную службу.

В начале апреля 2022 года в социальных сетях появилось видео, на котором Лаура Мырзагали спорит с сотрудницей по поводу премий. После этого в управлении общественного здравоохранения началось служебное расследование. Видео также заинтересовало сотрудников департамента Агентства по делам госслужбы по Алматы.

В начале этого года в СМИ появилась информация о том, что экс-чиновница горздрава Алматы получила новую должность.