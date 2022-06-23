Скриншот с видео
Общество
Замглавы горздрава Алматы уволили после скандального видео

Заместителя руководителя управления общественного здоровья города Алматы Лауру Мырзагали привлекли к дисциплинарной ответственности с запретом занимать государственные должности в течение 3 лет, передает Kazpravda.kz со ссылкой на МИА «Казинформ».

«На основании решения Совета по этике города Алматы заместитель руководителя управления общественного здоровья Алматы Лаура Мырзагали привлечена к дисциплинарной ответственности за проступок, дискредитирующий государственную службу (с запретом занимать государственные должности в течение 3 лет), и в настоящее время она уволена», – сообщили в пресс-службе акимата Алматы.

Напомним, в начале апреля в социальных сетях появилось видео, на котором заместитель руководителя управления общественного здоровья Алматы Лаура Мырзагали спорит с сотрудницей по поводу премий.

После этого в управлении общественного здоровья началось служебное расследование. Видео также заинтересовало сотрудников департамента Агентства по делам государственной службы по Алматы. Совет по этике рекомендовал уволить Мырзагали.

 

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