Оскандалившаяся экс-чиновница горздрава Алматы получила новую должность

В Департаменте Агентства Казахстана по делам государственной службы по городу Алматы прокомментировали возвращение Лауры Мырзагали в систему здравоохранения после увольнения с госслужбы. Она ранее была заместителем руководителя управления общественного здравоохранения мегаполиса, передает Kazpravda.kz со ссылкой на МИА «Казинформ» .

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Недавно в СМИ появилась информация, что Лаура Мырзагали устроилась на работу в одну из больниц Алматинской области.

«Ранее она работала на государственной службе. За проступки, которые допустила, понесла наказание. Ее освободили от занимаемой должности. Право занимать должность на государственной службе у Лауры Мырзагали отсутствует в течение трех лет.

Касательно ее нового назначения, то, насколько я знаю, она работает в подведомственной организации здравоохранения, что не является государственной службой. Ограничения, которые были наложены на данного госслужащего, касаются только государственной службы. На подведомственные организации, на квазигосударственный сектор эти ограничения, в соответствии с действующим законодательством, не распространяются. Поэтому отслеживать дальнейшие ее назначения, кроме как на государственной службе, департамент не уполномочен. Если она назначена в организации здравоохранения квазигосударственного сектора, то это ее право», – пояснил руководитель Департамента АДГС по Алматы Ильдар Уйсумбаев на брифинге в региональной службе коммуникаций.

Напомним, летом прошлого года заместителя руководителя управления общественного здоровья Алматы Лауру Мырзагали привлекли к дисциплинарной ответственности с запретом занимать государственные должности в течение трех лет. Ее уволили за проступок, дискредитирующий государственную службу.

В начале апреля 2022 года в социальных сетях появилось видео, на котором Лаура Мырзагали спорит с сотрудницей по поводу премий. После этого в управлении общественного здравоохранения началось служебное расследование. Видео также заинтересовало сотрудников Департамента Агентства по делам госслужбы по Алматы.