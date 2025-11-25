Внедрение механизма прямой выборности сельских акимов Глава государства Касым-Жомарт Токаев инициировал пять лет назад как важный элемент проводимой в стране политической модернизации, реализую­щейся в рамках комплексных президентских реформ.

«​Если мы реально хотим улучшить жизнь наших граждан, то следует вовлекать их самих в процесс реформ. Наши последующие политические реформы должны быть направлены на более широкое вовлечение людей в управление страной. К примеру, опросы общественного мнения показывают усилившийся запрос на выборность сельских акимов», – подчеркнул Глава государства в Послании-2020.

Реализация инициативы заняла менее года. В мае 2021-го Президент подписал поправки в выборное законодательство, которые закрепили избрание акимов городов районного значения, поселков, сел и сельских округов посредством прямого волеизъявления местных жителей. А первые выборы сельских акимов прошли уже 25 июля 2021-го.

Та первая кампания затронула 729 сельских населенных пунктов в 14 областях страны и показала высокий интерес сельчан к нововведению: свои кандидатуры выдвинули более 2 тыс. человек, причем 63% из них оказались самовыдвиженцами. Явка избирателей также была весьма высокой: согласно данным территориальных избирательных комиссий, в среднем по всем регио­нам она составила около 80%: самая высокая – в Восточно-Казахстанской области (90,9%), самая низкая – в Алматинской области (66,5%).

В последующем выборы на сельском уровне стали регулярной практикой. Корпус сельских управленцев обновился на 100% и изрядно «помолодел» – средний возраст акимов сегодня составляет 44 года. Более половины новых руководителей прежде не работали на государственной службе.

Внедрение прямой выборности акимов стало одним из наиболее наглядных воплощений концепции «Слышащее государство», которую Президент последовательно продвигает с 2019 года. Повышение электоральной активности формирует новую модель взаимоотношений власти и общества.

Реформа изменила саму логику взаи­модействия власти и граждан на локальном уровне: впервые жители сел получили не формальное, а реальное право определять, кто будет отвечать за развитие территории, на которой они живут. Через выборы государство демонстрирует готовность не только слышать общественный запрос, но и передавать людям часть ответственности за принятие решений.

Прямая выборность усилила подотчетность местных руководителей. Теперь судьба акима зависит от доверия конкретного сообщества, и это повышает его мотивацию работать открыто, реа­гировать на проблемы быстрее и эффективнее, выстраивать диалог, быть ближе к избирателям. Даже сама по себе электоральная кампания, включая встречи с населением и обсуждение программ, стала инструментом обратной связи, выявления реальных приоритетов и потребностей жителей.

Реформа стала практическим шагом к институциональным изменениям, создав механизм «регулярного слышания», когда позиция граждан учитывается через устойчивую демократическую процедуру.

В итоге внедрение прямых выборов сельских акимов не только расширяет политическое участие и повышает вовлеченность людей в процесс принятия решений на местах, но и способствует укреплению доверия к власти, делая систему управления ближе, понятнее и чувствительнее к запросам общества. Это имеет огромное значение с точки зрения повышения доверия граждан ко всей государственной системе и проводимым реформам: ведь именно по деятельности местных акимов, по локальным результатам развития общественность оценивает работу государства в целом.

Кроме того, данная реформа играет большую роль в развитии партийного строительства и политической конкуренции в Казахстане. Поскольку выборы теперь проходят в течение года регулярно, партиям необходимо наращивать постоянную и конкретную активность на местном уровне, иначе набрать нужный «политический капитал» и завоевать общественное доверие не получится.

Наряду с внедрением прямой выборности глав местных администраций уделяется внимание повышению профессионального уровня избранных акимов.

В начале 2025 года, выступая на расширенном заседании Правительства, Президент особо акцентировал внимание на вопросе комплексной подготовки избранных акимов и руководителей разного уровня. Правительству совмест­но с Агентством по делам госслужбы было поручено запустить обучающий проект «Школа акимов», и он стартовал уже в феврале текущего года.

Избранным акимам, впервые пришедшим на государственную службу, обучение дало знания и компетенции, которые необходимы для эффективной деятельности по развитию сельских регионов и повышению уровня жизни населения. В программу был включен комплекс вопросов, с которыми могут столкнуться управленцы в повседневной работе. Они касаются использования местного бюджета, государственных закупок и налогообложения, управления коммунальной собственностью, развития предпринимательства, мер господдержки, привлечения инвестиций и так далее.

Прошедшие с внедрения прямой выборности сельских акимов пять лет показали важность и востребованность данной реформы. Вместе с тем работа в данном направлении еще продолжается. Важно анализировать полученный опыт, выявлять слабые места системы, повышать прозрачность и обеспечивать реальную конкуренцию. Дальнейшее совершенствование выборности местных акимов – это шаг к более устойчивой, открытой и ориентированной на граждан модели государственного управления.