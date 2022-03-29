Под председательством Премьер-министра РК Алихана Смаилова в Нур-Султане состоялось заседание Правительства по реализации Послания Главы государства «Новый Казахстан: путь обновления и модернизации», передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Премьер-министра РК.

В рамках заседания отмечено, что несмотря на пандемию и складывающуюся внешнеполитическую ситуацию, объемы перевозок, включая транзит через территорию РК, растут.

В частности, за январь-февраль 2022 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года объем грузоперевозок железнодорожным транспортом в Казахстане увеличился на 10% и составил 70,8 млн тонн.

Объем перевозок транзитных грузов вырос на 20% и составил 4 млн тонн.

Объем транзитных перевозок контейнерами вырос на 12% с показателем в 174,7 тысячи ДФЭ.

Объем контейнерного транзита между Китаем и Европой ежегодно показывает хорошую динамику и в 2021 году увеличился до 732 тысяч ДФЭ.

В целом за прошлый год через Казахстан проследовало более 1 млн контейнеров, или 23,8 млн тонн транзитных грузов.

На фоне нестабильной геополитической и экономической ситуации, а также в целях недопущения снижения транзита и грузоперевозок в Европу в Казахстане выработаны альтернативные маршруты.

Сейчас идет работа по перенаправлению грузопотока через Транскаспийский международный трансграничный маршрут и ТРАСЕКА, пролегающий через Азербайджан и Грузию. Достигнуты договоренности по созданию совместного предприятия, что позволит установить единые тарифы для отечественных грузоотправителей.

Вместе с тем казахстанская инфраструктура столкнулась с некоторыми нерешенными вопросами, которые могут быть урегулированы в числе прочего за счет модернизации и строительства.

Из года в год повышается износ подвижного железнодорожного состава. Отсутствие полноценного морского торгового флота не позволяет полностью загрузить морскую логистическую инфраструктуру. Для активного роста транзитно-транспортного потенциала необходимо снижение административных барьеров при пересечении границ, наращивание пропускной способности транспортной инфраструктуры.

На основании вышесказанного Премьер-министр РК Алихан Смаилов дал ряд конкретных поручений руководителям государственных органов и национальных компаний. В частности, Министерству индустрии совместно с национальной компанией «КТЖ» нужно обеспечить стабильность работы Транскаспийского международного транспортного маршрута, а также принять конкурентоспособный унифицированный тариф для казахстанского бизнес-сообщества.

Министерству индустрии совместно с КТЖ поручено в сжатые сроки проработать вопрос перехода на максимальную контейнеризацию грузов.

Министерству индустрии и инфраструктурного развития совместно с министерствами финансов, национальной экономики, КТЖ Алихан Смаилов поручил выработать меры поддержки для приобретения и обновления подвижного состава железнодорожного и морского торгового транспорта (паромов).

Министерству финансов совместно с министерствами национальной экономики, индустрии, фондом «Самрук-Казына» и КТЖ поручено проработать вопросы обеспечения финансирования по реализации соответствующих проектов. В первую очередь, это Достык – Мойынты и Обводная станция Алматы.

Кроме того, Премьер-министр дал поручение Министерству индустрии совместно с компанией «Казавтожол» максимально использовать строительный сезон и обеспечить открытие движения по всем запланированным 8 участкам. В текущем году строительством и реконструкцией будет охвачено 3,6 тыс. километров автодорог республиканского значения.