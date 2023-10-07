Смаилов: Добыча лития для электромобилей актуальна в условиях роста производства электромобилей
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Премьер-министр РК Алихан Смаилов провел в Усть-Каменогорске совещание по вопросам дальнейшего социально-экономического развития Восточно-Казахстанской области, передает Kazpravda.kz.
«В условиях роста производства электромобилей актуальными являются разведка и добыча металла лития. На государственном балансе ВКО числятся 6 месторождений в Уланском и Шемонаихинском районах и окраине Усть-Каменогорска. Неразведанных запасов еще больше. Поблизости находятся китайский и другие азиатские рынки, являющиеся одними из его основных потребителей. Для использования данных возможностей акимат должен активно привлекать инвесторов в разработку месторождений», — сказал Алихан Смаилов.