Смаилов отчитал акимов-аутсайдеров по привлечению инвестиций

Правительство, Экономика
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В субботу, 28 января, премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов провел заседание Инвестиционного штаба, на котором рассмотрены итоги работы по привлечению инвестиций в основной капитал (ИОК) и прямых иностранных инвестиций (ПИИ) за прошлый год, а также задачи на предстоящий период, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу премьер-министра РК.

Фото: primeminister.kz

Вице-министр национальной экономики Ильяс Усеров доложил, что объем инвестиций в основной капитал за 2022 год составил 15,1 трлн тенге (94,2% от годового плана), что на 7,9% больше по сравнению с 2021 годом. Рост отмечается в таких сферах, как операции с недвижимостью, горнодобывающая промышленность, сельское хозяйство, транспорт и складирование.

Среди центральных госорганов годовой план выполнили министерства науки и высшего образования (121,8%), здравоохранения (103,5%), просвещения (102,3%). Наименьшие показатели отмечаются у министерств экологии и природных ресурсов (79,4%), культуры и спорта (72,5%).

Аутсайдерами среди регионов являются Улытауская (75,6%), Атырауская (84,2%) и Жамбылская (86,5%) области. Основными причинами недостижения целевых индикаторов стали затягивание процедур выдачи земельных участков и технических условий, неготовность необходимой инфраструктуры, а также влияние геополитической ситуации.

С комментариями о принимаемых мерах выступили акимы Улытауской области Берик Абдыгалиулы, Атырауской области Серик Шапкенов и Жамбылской области Нуржан Нуржигитов.

Премьер-министр подчеркнул, что реализация пяти крупных проектов в Улытауской области на сумму 27,1 млрд тенге была фактически сорвана.

«Недостающая сумма по инвестициям в основной капитал в регионе превышает 50 млрд тенге. Этот пробел акимат должен был восполнить за счет новых проектов. Используя имеющийся потенциал области, необходимо было организовать привлечение дополнительных инвестиций и своевременное решение возникающих проблем», – сказал Алихан Смаилов.

Глава Правительства отметил, что огромный потенциал и резервы региона не были полностью задействованы и в Атырауской области.

«Более 60% инвестиций осуществлены в рамках крупных проектов Тенгизшевройл и KPI. Вместе с тем недостижение индикатора руководство области связывает со снижением объемов инвестиций именно по вышеуказанным проектам. Акимату следовало заранее начать поиск дополнительных источников роста, зная об окончании сроков их реализации», – указал Алихан Смаилов.

Премьер-министр также обратил внимание, что треть вложенных инвестиций в Жамбылской области сформирована за счет бюджетных средств.

«Налицо затягивание акиматом реализации ряда значимых проектов, среди которых производство кальцинированной соды и завод по выпуску минеральных удобрений. Руководству региона необходимо активизировать работу по наращиванию объемов новых инвестиций», – подчеркнул он.

В целом Алихан Смаилов подверг критике работу акиматов областей, отстающих в вопросе привлечения инвестиций.

«Некоторые акимы говорят, что рост инвестиций составил 1-2%, пытаясь выдать это за какое-то достижение. Но это не лучшие показатели, а признак отсутствия системной работы. По итогам прошлого года по республике мы достигли роста в 8%. Глава государства поставил задачу увеличить уровень ИОК к ВВП до 25% к 2025 году. Это значит, что темпы должны быть выше 10% ежегодно», – сказал он.

О принимаемых мерах в разрезе отраслей проинформировали министры индустрии и инфраструктурного развития Марат Карабаев, энергетики Болат Акчулаков и сельского хозяйства Ербол Карашукеев.

Алихан Смаилов отметил необходимость подтянуть работу по привлечению инвестиций в указанных направлениях, в том числе активизировать действия по нереализованным крупным проектам. По его словам, это касается также министерств культуры и спорта, экологии и природных ресурсов.

Говоря о привлечении прямых иностранных инвестиций, заместитель министра иностранных дел Алмас Айдаров доложил, что их приток по итогам 9 месяцев 2022 года составил $22,1 млрд, что на 17,8% больше, чем за аналогичный период 2021 года. В частности, обеспечен ввод в эксплуатацию 46 инвестпроектов с иностранным участием в таких отраслях, как машиностроение, возобновляемая энергетика, ГМК, металлургия, АПК и другие.

В топ-10 стран-инвесторов вошли Нидерланды, США, Швейцария, Бельгия, Россия, Южная Корея, Китай, Франция, Великобритания и Турция.

Премьер-министр отметил, что в 2023 году стоит задача привлечь в экономику не менее $24,4 млрд иностранных инвестиций, для чего со стороны Правительства созданы все необходимые условия.

«Министерству иностранных дел совместно с нацкомпанией Kazakh Invest и регионами следует провести проактивную работу в данном направлении. Для достижения намеченных показателей также следует усилить взаимодействие с казахстанскими загранучреждениями», – указал он.

Подводя итоги заседания, Алихан Смаилов отметил, что главам регионов и министрам нужно учесть все замечания и принять меры по исправлению упущений прошлого года.

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