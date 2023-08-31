Премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов принимает участие в расширенном собрании фракции партии AMANAT, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу главы кабмина.

Фото иллюстративное primeminister.kz

В своем выступлении он проинформировал депутатов о реализации посланий президента РК Касым-Жомарта Токаева за 2019-2022 годы.

«Все эти программные документы направлены на повышение благосостояния и качества жизни казахстанцев.

Реализация данных поручений велась в непростых условиях и при постоянно возникающих внешних и внутренних вызовах.

Тем не менее поставленные задачи были в целом реализованы, а долгосрочные и системные поручения продолжают исполняться», – обозначил Алихан Смаилов.

Как отметил премьер, в своем первом послании народу Казахстана глава государства объявил о больших политических преобразованиях, поскольку экономические реформы уже были невозможны без модернизации общественно-политической жизни страны.

Реализуется Концепция развития гражданского общества. Она стала новым этапом укрепления демократии и первым шагом на пути развития многопартийности и проведения конкурентных выборов.

В продолжение работы национального совета общественного доверия при президенте РК на общенациональном уровне создан Ұлттық құрылтай.

На законодательном уровне регламентирован новый порядок организации и проведения мирных собраний.

Впервые законодательно закреплена ответственность руководителя госоргана, в котором произошло коррупционное преступление.

Принят Административный процедурно-процессуальный кодекс, обеспечивший трактование законодательства в пользу граждан и бизнеса.

На законодательном уровне повышены гарантии защиты прав граждан.

Впервые была внедрена единая информационная система для работы госорганов с обращениями граждан.

Внедрен институт выборности акимов городов районного значения, сел, поселков и сельских округов, в рамках которого избраны 1 576 сельских акимов.

Путем законодательных поправок в Земельный кодекс окончательно решен вопрос запрета предоставления сельскохозяйственных земель иностранцам и зарубежным юридическим лицам.

В реализацию концепции «Слышащего государства» правительством разработан Закон «Об общественном контроле». Он позволил повысить открытость и подотчетность обществу госорганов и госкомпаний.

«Реализуется План территориального развития РК до 2025 года с закреплением принципа «люди к инфраструктуре». Согласно данному принципу, мы доводим уровень инфраструктуры в селах, моно- и малых городах до базовых стандартов», – акцентировал глава правительства.

Осуществлен переход к смешанной избирательной системе.

В области защиты прав человека в Казахстане окончательно отменена смертная казнь».

«Образованы области Абай, Улытау и Жетысу, что дает серьезный импульс развитию не только этих новых регионов, но и страны в целом.

В целях развития агломераций в текущем году принят закон, направленный на расширение соответствующих полномочий местных органов власти.

Ведется работа по новой административной реформе путем децентрализации полномочий между уровнями госуправления.

Порядка 500 функций правительства переданы в центральные госорганы и расширены полномочия местных исполнительных органов.

При этом оптимизирована численность госслужащих на 15%.

Данная работа является очередным шагом в формировании эффективной системы госуправления, которая позволит повысить ответственность министров и акимов за развитие отраслей», – уверен Смаилов.

В рамках реализации посланий главы государства правительством были приняты системные меры в социальной сфере.

Принят Социальный кодекс, который предусматривает социальную поддержку граждан с рождения до достижения пожилого возраста.

Для поддержки семей, имеющих детей, увеличен период ухода до 1,5 лет, повышены пособия многодетным матерям. Сегодня эту помощь получают более 750 тысяч матерей.

«С 1 сентября бесплатным питанием будут обеспечены дети с 1 по 4 классы общеобразовательных школ.

Также в текущем году решен вопрос с бесплатным питанием в садиках для 97 тысяч детей из социально уязвимых семей.

Таким образом, расходы на дошкольное образование данной категории детей государство взяло на себя», – сказал премьер-министр.

По поручению главы государства лицам с инвалидностью и потерявшим кормильца повышены социальные пособия на 23%.

Произведено дифференцированное повышение пенсий более 2 млн пенсионеров.

Сегодня расходы государства на пенсионную программу составляет более 3 трлн тенге.

По поручению главы государства пенсионный возраст женщин зафиксирован на уровне 61 года до 2028 года. Связанные с этим дополнительные расходы на пенсионное обеспечение составят более 800 млрд тенге.

В текущем году гражданам дано право управлять своими пенсионными накоплениями. Вкладчики могут передавать в частные управляющие компании, выбранные ими самостоятельно, 50% от суммы своих пенсионных накоплений.

Кроме того, более 1 млн человек воспользовались своим правом на использование пенсионных накоплений на улучшение жилищных условий и лечение.

С начала текущего года правительством внедрена Цифровая карта семьи. Более 500 тысяч казахстанцев получили проактивную социальную поддержку.

Совместно с регионами в рамках Программы повышения доходов населения реализуется Комплексный план трудоустройства.

В настоящее время трудоустроено на новые, вакантные и субсидируемые государством рабочие места более 600 тысяч человек, из них половина – молодежь.

«Поручение президента по вопросам занятости молодежи и социально уязвимых слоев населения занимает особое место.

Возраст молодежи увеличен с 29 до 35 лет, что открывает доступ к мерам господдержки для 5,7 млн человек.

В течение этого года порядка 9 тысяч из них, включая социально уязвимых, получили льготные кредиты под 2,5%, безвозмездные гранты и смогли открыть свое дело.

Поставлена задача о повышении заработной платы в 2 раза 1,2 млн гражданских служащих. Поэтому мы ежегодно повышаем заработную плату учителям на 25%, врачам – на 30%, среднему медперсоналу и другим категориям работников – на 20%.

Проведена работа с порядка 2 тысячами предприятий, по итогам которой работодатели повысили зарплату более 1 млн работников от 10 до 50%», – озвучил Смаилов.

Объемы финансирования среднего образования только за последние 5 лет увеличены более чем в 2 раза или с 2 до 4,5 трлн тенге.

Начата реализация Национального проекта «Комфортная школа», в рамках которого будет построено 369 школ.

Кроме того, создан Фонд поддержки инфраструктуры образования, где аккумулируются средства, возращенные государству в рамках антикоррупционных мероприятий. На сегодня в фонд поступило 120 млрд тенге, из них 97 млрд тенге направлены на строительство 62 школ.

«Ежегодно увеличивается количество образовательных грантов в отечественных университетах. В текущем году из 88 тысяч выделенных грантов 73 тысячи были присуждены выпускникам школ этого года.

Для более чем 380 тысяч студентов с завтрашнего дня увеличиваются стипендии. Только за последние 3 года расходы на одного обучающегося выросли в среднем с 420 тысяч почти до 1 млн тенге.

Важным вопросом также является обеспечение студентов общежитиями. С 2020 года ежегодно вводится по 10 тысяч мест для студентов.

В рамках программы государственного субсидирования строительства общежитий уже введено 99 объектов, в текущем году запланировано открытие еще 32.

При этом с 1 сентября иногородним студентам из отдельных категорий социально уязвимых слоев населения будут возмещаться затраты на проживание.

Также с нового учебного года на 20% увеличивается заработная плата профессорско-преподавательского состава высших учебных заведений», – отметил глава кабмина.

Начата перезагрузка модели управления наукой.

Созданы Национальный совет по науке и технологиям и Национальная Академия наук при президенте Республике Казахстан.

Особое внимание уделяется коммерциализации результатов научных исследований казахстанских ученых.

В течение 2023-2025 годов объемы финансирования науки составят 643 млрд тенге. Из них 149 млрд тенге выделены уже в этом году или в 3,5 раза больше уровня прошлого года.

В прошлом году оплата труда 1 700 ведущих ученых повышена на 70%.

Ежегодно молодым ученым стали предоставлять 500 грантов для стажировки в ведущих научных центрах мира.

Кроме того, 11 НИИ, занимающихся фундаментальными исследованиями, переведены на прямое государственное финансирование.

«На особом контроле вопросы качества и доступности медпомощи.

Разрешен вопрос обеспечения реабилитационной помощью детей с неврологическими заболеваниями. На сегодня такие виды услуг оказывают 55 медорганизаций, из них 27 введены в последние 2 года.

В целях обеспечения отрасли квалифицированными кадрами на 70% увеличен госзаказ на подготовку в резидентуре. Только в текущем году он увеличен на 1 тысячу грантов.

На повышение заработной платы медработников из республиканского бюджета за последние 3 года выделено 805 млрд тенге.

В этом году начата реализация Национального проекта «Модернизация сельского здравоохранения». В рамках него будут построены 655 объектов первичного звена здравоохранения и модернизированы 32 межрайонные больницы. Это позволит охватить более 4 млн сельских жителей специализированной медпомощью.

Начато строительство 2 из 8 планируемых областных многопрофильных и университетских клиник с использованием механизма ГЧП.

Мощным стимулом для развития отечественного производства лекарств стало укрепление сотрудничества с крупной мировой фарминдустрией из топ-50 BIGPHARMA. Так, с компаниями Pfizer и Roсhe подписаны соглашения по локализации производства препаратов в Казахстане.

В рамках господдержки в настоящее время действует 98 долгосрочных договоров с 36 отечественными товаропроизводителями на поставку лекарственных средств и медицинских изделий.

В текущем году из закупленных 1,6 тысячи торговых наименований препаратов 947 позиций или 61% произведены отечественными фармкомпаниями», – продолжил Смаилов.

Реализуются системные меры по улучшению условий для ведения бизнеса.

С 2020 года в стране действует мораторий на проведение проверок малого и микробизнеса, который продлен до 2024 года.

Доля малого и среднего бизнеса в экономике увеличилась в сравнении с 2019 годом с 31,7 до 36,5%.

Количество действующих субъектов МСП только за последний год выросло на 27% и превысило 1,8 млн. Общая численность занятых в секторе увеличилась за год на 18% и достигла 4,1 млн человек.

Положительные результаты связаны с эффективностью взаимодействия предпринимательского сообщества и органов власти.

Успешно апробирован принцип «регулирования с чистого листа». Проанализировано 128 тысяч требований в 44 сферах, из которых выявлено более 10 тысяч требований, не соответствующих условиям новой регуляторной политики. Из них 9 тысяч уже исключены на подзаконном уровне.

Также проводится работа по автоматизации систем управления рисками в сферах госконтроля и надзора с началом полной их работы с 1 января 2024 года после завершения моратория на проверки бизнеса. Такой автоматизированный подход позволит назначать проверки без человеческого участия. В результате плановые проверки бизнеса сократятся в 2 раза.

Внедрен единый платеж с фонда оплаты труда для микро- и малого бизнеса. Общая ставка снижена с 34,5 до 20%.

«Приватизация является одним из ключевых направлений по ограничению роли государства в экономике. С 2019 года приватизировано порядка 1 тысячи организаций с участием государства.

Были успешно выведены на IPO и SPO пакеты акций нацкомпаний «КазМунайГаз» и «Казатомпром». Работа в этом направлении продолжается.

В результате указанных мер в 2023 году доля государства в экономике сократилась до порядка 14%.

Реализована еще одна инициатива по усилению социальной ответственности квазигоссектора. С этого года осуществляется ежегодное перечисление 7% от чистого дохода фонда «Самрук-Қазына» в общественный фонд «Қазақстан халқына», – напомнил премьер.

Правительством принимаются системные меры господдержки сельского хозяйства. Объем субсидирования отрасли вырос до 430 млрд тенге.

Ежегодный объем льготного кредитования весенне-полевых и уборочных работ, а также форвардный закуп через Продкорпорацию увеличены в 2 раза.

За 2019-2022 годы приток инвестиций в отрасль увеличился на 72% и доведен до 850 млрд тенге с созданием 25 тысяч новых рабочих мест.

В текущем году в сфере АПК реализуется 290 проектов на сумму порядка 540 млрд тенге с созданием 6,6 тысячи новых рабочих мест.

С начала 2022 года изъято 8 млн га неиспользуемых сельхозземель.

Начата масштабная работа, направленная на повышение доходов сельского населения по специальной программе «Ауыл аманаты». На эти цели будет направлен 1 трлн тенге, в том числе 100 млрд тенге в этом году. Это позволит создать более 350 тысяч рабочих мест, что окажет положительный эффект на повышение доходов более 1 млн сельских жителей.

На сегодняшний день выдано 5,3 тысячи микрокредитов на сумму 29 млрд тенге, за счет которых создано более 4,5 тысячи новых рабочих мест.

«Завершен первый этап строительства газопровода «Сарыарка», более 170 населенных пунктов получили доступ к природному газу.

В газовой сфере приняты законодательные нормы, позволяющие вовлечь в разработку дополнительно до 4 млрд кубометров газа в год, в том числе путем освоения газовых залежей.

На месторождении Кашаган продолжается строительство газоперерабатывающего завода мощностью 1 млрд кубометров. Проект завершится в 2025 году.

На законодательном уровне исключены непродуктивные посредники при реализации нефтепродуктов. Теперь нефтедобывающие организации могут самостоятельно поставлять нефть на НПЗ для переработки.

В текущем году будет завершена модернизация электростанций мощностью свыше 700 МВт. В том числе крупномасштабный проект по восстановлению первого энергоблока на Экибастузской ГРЭС-1 мощностью 500 МВт.

Начата реализация проекта по расширению ГРЭС-2 и строительству ГРЭС-3. Кроме того, в текущем году реализуются 7 проектов ВИЭ общей мощностью 126 МВт», – перечислил глава правительства.

Реализуется программа «Тариф в обмен на инвестиции», которая до 2029 года должна снизить уровень износа коммунальной инфраструктуры на 20%. Новая тарифная политика основывается на принципах прозрачности, подотчетности и публичности всего процесса тарифообразования. Она позволит привлечь более 3 трлн тенге инвестиций в обновление 62 тысячи км инженерной инфраструктуры, а также принять на баланс 25 тысяч км бесхозных сетей.

Кроме того, повышается зарплата более 200 тысяч работников сферы ЖКХ с нынешних 135 тысяч тенге до 200-300 тысяч тенге.

Новый Закон РК «О промышленной политике» позволил выйти на устойчивое развитие обрабатывающей промышленности. В последние годы средний рост отрасли составляет 4,5%, генерируя почти 1/5 часть всех поступлений в бюджет по итогам 2022 года.

Введен механизм обеспечения сырьем предприятий обрабатывающей промышленности и подписано

25 соглашений по обеспечению первичным алюминием и медным сырьем переработчиков. Это позволило увеличить объем переработки алюминия на 38% и меди – на 49%.

Созданным в 2020 году Фондом развития промышленности профинансированы проекты обрабатывающей промышленности на сумму 221 млрд тенге.

В целях содействия промышленной кооперации с 2021 года заключено 110 долгосрочных договоров с отечественными производителями на общую сумму более 100 млрд тенге.

Всего за 2019-2022 годы в обрабатывающей промышленности введено в эксплуатацию 586 проектов на общую сумму более 4,6 трлн тенге, создано 51 тысяча новых рабочих мест. В результате за этот период доля обработки в промышленности выросла с 40% до 45,2%.

«Реализуются крупные инфраструктурные проекты в железнодорожной отрасли. Так, ведется строительство проекта Достык – Мойынты, что позволит в 5 раз увеличить пропускную способность данного участка.

Разработано ТЭО проекта строительства ж/д участка Бахты – Аягоз. Это позволит увеличить пропускную способность между РК и КНР еще на 20 млн тонн.

В этом году будет отремонтировано более 1,3 тысячи км ж/д путей.

Продолжается работа по развитию Транскаспийского международного транспортного маршрута и устранению «узких» мест. К 2025 году пропускная способность ТМТМ будет увеличена с 6 до 10 млн тонн в год», – сообщил Смаилов.

В рамках исполнения поручений главы государства по выработке новой бережливой и ответственной бюджетной политики реализованы следующие меры.

В целях усиления сберегательной функции национального фонда были внедрены новые правила по ограничению изъятий трансфертов и роста расходов бюджета.

«Это особенно актуально в связи с внедрением с 1 января 2024 года инициативы главы государства «Национальный фонд – детям». Данный проект охватит 6,7 млн детей, которые смогут использовать накопленные средства по достижению 18 лет на образование либо покупку жилья», – пояснил глава кабмина.

За последние 4 года за счет ревизии и оптимизации бюджетных расходов направлены на приоритетные задачи 4,7 трлн тенге.

За счет улучшения налогового и таможенного администрирования и цифровизации за этот же период в республиканский бюджет получено дополнительно более 2 трлн тенге.

Были укреплены местные бюджеты. Передача КПН от МСБ увеличила поступления в 2 раза – с 480 млрд тенге до 1 трлн тенге.

Повышены акцизы на бензин и дизтопливо для изъятия части сверхмаржи производителей и продавцов. Это позволило в 2022 году получить дополнительные поступления в местные бюджеты в размере 162 млрд тенге.

Кроме того, были увеличены ставки налога на добычу полезных ископаемых в горнорудном секторе. Благодаря этому рост поступлений по данному налогу за 7 месяцев текущего года составил 320 млрд тенге по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

При этом были предусмотрены стимулирующие меры для новых проектов в этой сфере.

При освоении новых проектов предусмотрено освобождение по налогу на добычу до 5 лет.

Вместе с тем в рамках поручения по анализу эффективности налоговых льгот была упразднена льгота на дивиденды. При этом норма не затронула малый и средний бизнес.

«С этого года заработал закон о банкротстве физических лиц. На сегодняшний день более 10 тысяч граждан воспользовались процедурой внесудебного банкротства. Это позволило снизить их долговую нагрузку и смягчить социальную напряженность в обществе.

В целях усиления работы по возврату государству незаконно приобретенных активов принят соответствующий закон.

На сегодня по результатам работы Комиссии по демонополизации возвращены в государственную собственность пакеты акций и доли участия в 16 компаниях, 7 зданий, 160 ж/д путей и объектов, а также денежные средства.

В целом принятые меры по противодействию теневой экономике позволили за последние 4 года снизить ее с 27% до 19% к ВВП», – заявил премьер-министр.

В целях формирования нового инвестиционного цикла реализуется Концепция инвестиционной политики до 2026 года.

В рамках инвестиционных контрактов компании, работающие в приоритетных секторах, получают освобождение от налогов и таможенных пошлин, натурные гранты.

Для привлечения крупных инвесторов предусмотрена возможность заключения соглашения об инвестициях с предоставлением любых из действующих мер господдержки на индивидуальных условиях. При этом устанавливаются встречные обязательства для инвестора.

Также внедрена возможность заключения соглашения об инвестиционных обязательствах, которым гарантируется стабильность налогового законодательства.

Для привлечения дополнительных инвестиций в нефтегазовую сферу с 2023 года введены фискальные стимулы при заключении улучшенного модельного контракта.

В рамках работы по релокации в Казахстан ряда зарубежных предприятий на сегодня в страну переехали 35 крупных иностранных компаний, ведется дальнейшая проработка в этом направлении. Благодаря принятым мерам в 2022 году привлечен рекордный за 10 лет объем прямых иностранных инвестиций в размере 28 млрд долларов.

В целом за 2019-2022 годы инвестиции в основной капитал выросли на 35% и составили 15,1 трлн тенге.

«Несмотря на последствия пандемии и сложные геополитические условия, благодаря принятым мерам экономика страны демонстрирует уверенный рост. В частности, рост экономики по итогам 7 месяцев этого года составил 4,8%. Положительная динамика отмечается во всех основных отраслях.

ВВП на душу населения вырос до 13,3 тысячи долларов в текущем году.

В этом году внешнеторговый оборот увеличился до 140 млрд долларов.

Сейчас международные резервы страны составляют почти 95 млрд долларов.

Инфляция постепенно снижается. И к концу года она будет в 2 раза ниже, чем в предыдущем году.

Поручения главы государства, озвученные в предыдущих посланиях, в целом выполнены.

Продолжается реализация системных, долгосрочных поручений.

Сегодня я остановился только на некоторых результатах работы.

В целом проведена масштабная системная работа, направленная на повышение благосостояния населения.

Правительство совместно с парламентом продолжит работу по реализации поставленных задач», – заключил Алихан Смаилов.