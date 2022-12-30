Премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов провел первое заседание Республиканского штаба по реализации предвыборной программы президента РК Касым-Жомарта Токаева «Справедливый Казахстан – для всех и каждого. Сейчас и навсегда» на 2023-2029 годы, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу премьер-министра РК.

Министр национальной экономики Алибек Куантыров доложил, что для качественного исполнения предвыборной программы разработана детальная дорожная карта, куда вошли 117 пунктов по различным направлениям с указанием ответственных госорганов и конкретных сроков их реализации.

Как отметил министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Багдат Мусин, мониторинг работы по каждому пункту дорожной карты будет осуществляться посредством интерактивного онлайн-дашборда в режиме реального времени. При этом исключаются все отчеты, справки и презентации на бумажных носителях.

Планируется также предусмотреть возможность проведения визуального контроля инфраструктурных и инвестиционных проектов с помощью установленных на местах видеокамер. Это позволит в прямом смысле видеть ход реализации всех проектов онлайн.

Премьер-министр подчеркнул, что заседания республиканского штаба будут проводиться на регулярной основе, а первый отчет об исполнении дорожной карты должен быть готов до 20 апреля 2023 года.

«Руководители министерств и акиматов должны держать работу по дорожной карте на личном контроле. Предвыборная программа президента является нашим основным документом на ближайшие семь лет. Мы должны полностью и качественно реализовать все озвученные главой государства поручения на деле», – сказал Алихан Смаилов.

Он также добавил, что применение цифровых технологий позволит обеспечить прозрачный мониторинг и эффективное исполнение всех запланированных мероприятий.

«Это будет удобный инструмент, чтобы видеть, на какой стадии находится реализация каждой задачи, где нужно активизировать работу. С другой стороны это позволит значительно снизить объем бумажной отчетности, так как все будет онлайн», – заключил Алихан Смаилов.