Смаилов провел первое заседание Республиканского штаба по реализации предвыборной программы президента

Президент , Правительство
62

Премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов провел первое заседание Республиканского штаба по реализации предвыборной программы президента РК Касым-Жомарта Токаева «Справедливый Казахстан – для всех и каждого. Сейчас и навсегда» на 2023-2029 годы, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу премьер-министра РК.

Министр национальной экономики Алибек Куантыров доложил, что для качественного исполнения предвыборной программы разработана детальная дорожная карта, куда вошли 117 пунктов по различным направлениям с указанием ответственных госорганов и конкретных сроков их реализации.

Как отметил министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Багдат Мусин, мониторинг работы по каждому пункту дорожной карты будет осуществляться посредством интерактивного онлайн-дашборда в режиме реального времени. При этом исключаются все отчеты, справки и презентации на бумажных носителях.

Планируется также предусмотреть возможность проведения визуального контроля инфраструктурных и инвестиционных проектов с помощью установленных на местах видеокамер. Это позволит в прямом смысле видеть ход реализации всех проектов онлайн.

Премьер-министр подчеркнул, что заседания республиканского штаба будут проводиться на регулярной основе, а первый отчет об исполнении дорожной карты должен быть готов до 20 апреля 2023 года.

«Руководители министерств и акиматов должны держать работу по дорожной карте на личном контроле. Предвыборная программа президента является нашим основным документом на ближайшие семь лет. Мы должны полностью и качественно реализовать все озвученные главой государства поручения на деле», – сказал Алихан Смаилов.

Он также добавил, что применение цифровых технологий позволит обеспечить прозрачный мониторинг и эффективное исполнение всех запланированных мероприятий.

«Это будет удобный инструмент, чтобы видеть, на какой стадии находится реализация каждой задачи, где нужно активизировать работу. С другой стороны это позволит значительно снизить объем бумажной отчетности, так как все будет онлайн», – заключил Алихан Смаилов.

Популярное

Все
Итоги года. Внешняя политика
Итоги года: культура
Итоги года. Экономика
Машина времени
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 30 декабря
Пять бед – один ответ
Конституционный контроль в Казахстане: преемственность и развитие
Год испытаний и возможностей
Если тратить больше, чем зарабатываешь
Год детей: успехи и достижения
Большой линейный каток и ледовые фигуры соорудили в парках Караганды и Темиртау, чтобы создать новогоднее настроение
Мы ответственны за наше будущее
С учетом потенциала мегаполиса
Новый председатель Конституционного суда, новый омбудсмен
Проекты оценили по достоинству
Государственный академический русский театр драмы им. М. Горького подарил юным театралам столицы оригинальную версию спектакля «Щелкунчик».
Новых свершений!
Умер легендарный футболист Пеле
Помощь нуждающимся
Роналду прекратил переговоры с "Аль-Насром", получив предложение другого клуба
Проект по повышению доходов сельского населения масштабируют по всему Казахстану – Кульгинов
Премьер ознакомился с проектом строительства новой ТЭЦ в Кызылорде
Премьер-министр встретился с аграриями Кызылординской области
Приоритетные задачи по развитию Кызылординской области обозначил премьер
Выпавшую с 8-го этажа павлодарскую школьницу подключили к ИВЛ
Президент о мемориале "Тағзым": В память о жертвах январских событий и как назидание для потомков
Новые подходы по решению проблем моногородов утвердили в Правительстве РК
Бауржан Шукенов: "Соглашение с CNC – начало большого пути"
Прямые авиарейсы свяжут Казахстан и Пакистан
Один раз не Гандапас
Как казахстанцы отдохнут в январе 2023 года
Рабочий сгорел заживо в печи сталелитейного цеха в Таразе
До 80 видов товаров готов поставлять Казахстан на рынок Пакистана
Мужчину, убившего лебедя вилами, нашли полицейские
Касым-Жомарт Токаев поздравил Ильхама Алиева
Рахымжан Исакулов возглавил аппарат МИОР РК
Когда утратит силу закон о первом президенте РК – ответ Минюста
Вопросы регулирования "с чистого листа" в сфере предпринимательства рассмотрели в Правительстве РК
Если нет естественного языкового фона, можно и нужно создавать его самим
Шахбаз Шариф поблагодарил руководство Казахстана за помощь народу Пакистана
Закон Республики Казахстан
Мамытбеков главе Минздрава: Куда делись деньги ФСМС
В центре столицы горит девятиэтажка (Видео)
Пожилые супруги и 3-летний внук замерзли насмерть в области Абай
Игорь Павлюк назначен спортивным директором ФК "Астана"
В акимате объяснили появление сталактитов в несданных квартирах Костаная
"Одни дома": двое детей сгорели в запертом доме в Шу
Женис Касымбек стал акимом Астаны
Названы самые загрязненные города Казахстана
Практически ежедневно осуществляются информационные вбросы в адрес руководства страны, вооруженных сил, являющихся базовым элементом государственности.
У акимов станет больше заместителей
Два комитета хотят упразднить в МВД
Склад сайгачих рогов и уникальные самоцветы нашли полицейские в частном доме в Алматы (видео)
За салют с крыши поста полиции житель Алматы поплатился свободой (видео)
"Озеро" с запахом химикатов появилось вблизи Атырау
Человек погиб в сорвавшемся лифте в Алматы
Серийного вора аккумуляторов задержали в Алматы
В Сети появилось видео пылающей легковушки на трассе в Костанайской области
Спецоперация по задержанию банды вымогателей попала на видео в Актобе
Токаев сменил послов Казахстана в ряде стран

Читайте также

Президент , Общество , Здравоохранение , Видеогалерея
Токаев посетил Национальный научный центр материнства и дет…
Президент
Токаев выразил соболезнования по поводу кончины футболиста …
Президент
Перечень дел, рассматриваемых судом присяжных, расширили в …
Президент , Транспорт
Токаев подписал поправки в законодательство по вопросам тра…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]