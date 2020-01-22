Смаилов провел совещание по вопросам реализации инвестиционной политики в РК
Сегодня под руководством заместителя Премьер-министра – министра финансов Алихана Смаилова состоялось обсуждение вопросов реализации инвестиционной политики в Республике Казахстан, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу главы Правительства РК.
Встреча прошла с участием представителей рабочей группы Совета иностранных инвесторов при Президенте РК по реализации инвестиционной политики и государственных органов: Генеральной прокуратуры, Комитета государственных доходов Министерства финансов, Министерства национальной экономики, Министерства юстиции и Верховного суда.
Участники встречи обсудили меры, направленные на декриминализацию налоговых правонарушений.
"Результатом данной работы должно быть создание благоприятного инвестиционного климата в стране, а также снижение давления со стороны государственных органов на бизнес", — отметил в завершении Алихан Смаилов.
В мероприятии также приняли участие представители РГИП СИИ с иностранной стороны "EY", "Shell", "TOTAL".