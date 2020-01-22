Экономика
Смаилов провел совещание по вопросам реализации инвестиционной политики в РК
Сегодня под руководством заместителя Премьер-министра – министра финансов Алихана Смаилова состоялось обсуждение вопросов реализации инвестиционной политики в Республике Казахстан, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу главы Правительства РК.

Встреча прошла с участием представителей рабочей группы Совета иностранных инвесторов при Президенте РК по реализации инвестиционной политики и государственных органов: Генеральной прокуратуры, Комитета государственных доходов Министерства финансов, Министерства национальной экономики, Министерства юстиции и Верховного суда.

Участники встречи обсудили меры, направленные на декриминализацию налоговых правонарушений.

"Результатом данной работы должно быть создание благоприятного инвестиционного климата в стране, а также снижение давления со стороны государственных органов на бизнес", — отметил в завершении Алихан Смаилов.

В мероприятии также приняли участие представители РГИП СИИ с иностранной стороны "EY", "Shell", "TOTAL".

Популярное

Все
Microsoft может открыть IT-лабораторию в Казахстане
Фильм казахстанского режиссера Эмира Байгазина выдвинут на «Оскар» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке»
Покушения на демократические устои нет!
Телефона под подушкой не страшимся, но опасаемся станции на многоэтажке...
Трудовой конфликт решен, почта работает в штатном режиме. Через две недели – контрольная встреча по итогам деятельности созданной рабочей группы
Мурат Габдусалимов, известный в Атырау мастер по изготовлению луков, стрел и щитов, занял второе место на турнире по стрельбе из традиционного лука, проходившего в местности Бугац (Венгрия)
Асфальт сам себя не положит
Отдушка для сероводорода
С учетом антропогенной нагрузки
За дело берется «Кибершериф»
Все для Справедливого Казахстана
Сто лет оды творчества
«Барыс» снова на коне
Тарифы, налоги, бюджет
Покушения на демократические устои нет!
Рожден делать добро
«Шерстяной» путь
Гран-при проходит в Астане
Народная любовь
Крепкая броня
Продолжить традицию китайско-казахстанских отношений и открывать новые возможности
Где и во сколько смотреть трансляцию поединка Головкин – "Канело"
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 14 сентября
Реформатор с большой буквы
Предложение о переименовании Нур-Султана внесли в проект Конституционного закона
Тору перевели на казахский язык
Компенсация по тенговым депозитам: банки начали принимать заявки
Когда столица Казахстана вновь станет Астаной
Указ Президента Республики Казахстан
Переименование столицы Казахстана в Астану: депутаты маслихата поддержали предложение
"Мы будем и впредь решительно поддерживать Казахстан в защите независимости" – Си Цзиньпин
Статью Президента Токаева опубликовал американский журнал The National Interest
Конституционный Совет принял решение по обращению Токаева
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 13 сентября
ОПГ торговала несовершеннолетними: озвучены новые подробности громкого дела
Казахстан не будет отправлять миротворцев в Армению
Автомобильные номера в Казахстане теперь должны иметь специальные элементы
Разбавленный водой спирт на 18,5 млн тенге пытались продать в Казахстане
Обращение Токаева принял в работу Конституционный совет
VII Съезд лидеров мировых и традиционных религий начал свою работу в Нур-Султане
Скандальное интервью посла Украины в Казахстане прокомментировал Совет АНК
Отставку акима Туркестанской области прокомментировал Скляр
Реформа строительной отрасли: что предлагают в Правительстве Казахстана
Казахстан готов ввести защитные меры против импорта алкоголя из ЕАЭС
Казахстанские специалисты выявили в архивах Венгрии документы, проливающие свет на малоизвестные страницы нашей истории
Тонкая красная нить инфоцыганства
Зачем самолет ВВС США прилетал в Нур-Султан, пояснили в МИД РК
В сузакской степи археологи нашли древний храм, аналогов которому нет в Казахстане
Казахстан определится с технологией строительства атомной электростанции в конце 2022 года – начале 2023-го
Найдены комплекс и надпись в честь Кутлуг Эльтерис-кагана
Убийство учительницы в Шымкенте: подозреваемого задержали спустя 2 месяца
Барлыбек Сырттанов – автор первой казахской Конституции
Плохие дороги: причин не счесть
Токаев выразил соболезнования Эрдогану
Где смотреть прямую трансляцию Послания Президента народу Казахстана
Новая инициатива Президента Токаева: Нацфонд – детям
Новорожденного ребенка нашли в уличном туалете в Алматы – видео
Торговля людьми: более 20 преступлений выявили полицейские Казахстана
Токаев выступает с Посланием народу Казахстана – онлайн-трансляция
Как получить компенсацию по тенговым депозитам – утверждены правила

Читайте также

Правительство , Экономика
Механизмы действия нового Налогового кодекса обсудили в Пра…
Президент , Экономика
Президент Токаев встретился с руководителями крупных америк…
Экономика
Государству возмещен ущерб и возвращены активы на 523 млрд …
Президент , Экономика , США
Токаев рассказал руководителям глобальных фининститутов о н…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]