«Смартфон – не няня»: запретить доступ детей к соцсетям предложили в Казахстане

Мнения
110
Дана Аменова
специальный корреспондент

В соцсетях о проблеме гаджетозависимости в соцсетях высказался депутат Мажилиса Асхат Аймагамбетов, сообщает Kazpravda.kz 

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По его словам, почти каждый ребенок во дворе держит в руках смартфон,  контент, который они смотрят в TikTok, YouTube и Instagram остается без фильтров и надзора родителей.

«Детям 4-5-6 лет дают в руки устройство, которое может быть опаснее, чем коробка со спичками. При этом все мы знаем, что в свободном доступе много контента с насилием и буллингом. Это не просто «развлекательный» контент, это воздействие на детскую психику, которая находится в процессе формирования.  Алгоритмы соцсетей устроены так, чтобы «подсаживать» детей, делать их зависимыми от экранов. По сути, это как цифровые «игровые автоматы» в кармане. Исследования показывают, что чрезмерное использование гаджетов у детей может привести к проблемам с концентрацией внимания, нарушению сна, росту тревожности, агрессии и суицидам. Рекомендую почитать книгу Д. Хайдт «Anxious generation», – отметил Асхат Аймагамбетов.

Также он добавил, что наши граждане не единственные, кто столкнулся с этой проблемой.

«В Китае, например, приложения такие для детей ограничены по времени и предлагают только образовательный контент. Во многих странах мира принимаются законы. Это не тотальный запрет, а умный подход к защите подрастающего поколения. У нас же-безграничная «свобода», которая почти не регулируется. Смартфон - не няня. Нам нужна система.  Возможно пришло время начать дискуссию, нужны ли нам законодательные ограничения. Надо ли ввести возрастные цензы для доступа к соцсетям (10-12-14 лет)?», – говорится в публикации.

По словам депутата, запретами проблему не решить, здесь важно образование и диалог. Надо говорить с детьми о цифровой гигиене, объяснять, что можно и нельзя, развивать критическое мышление.

«Нам необходимы не только ограничения, но и совместные решения: фильтры, совместное использование гаджетов, реальное внимание взрослых и альтернативы по занятости. А как вы думаете- стоит ли вводить законодательные ограничения по возрасту на доступ маленьких детей к соцсетям? Вредно ли давать маленьким детям смартфоны без ограничения контента? Какие еще меры, на ваш взгляд, могли бы помочь?», – заключил он.

Мажилисмен подытожил тем, что все подобные решения должны приниматься на основе науки и доказательств.

