Фото: primeminister.kz
Политика , Кадровые назначения , Правительство
Сменился глава комитета Минторговли Казахстана

Приказом министра торговли и интеграции Казахстана Еликбаев Куаныш Нурланович назначен на должность председателя Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции РК, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу премьер-министра РК.

Куаныш Еликбаев родился в 1988 году в Костанайской области.

Окончил Казахстанско-британский технический университет, Университет международного бизнеса, Казахский агротехнический университет имени С. Сейфуллина, Дипломатическую академию Министерства иностранных дел Российской Федерации, Российский университет дружбы народов.

Трудовую деятельность начал в 2005 году программистом-администратором сети.

С 2006 по 2007 год работал в частных компаниях.

В 2009-2012 годы трудился ведущим специалистом, главным экспертом, начальником управления, заместителем директора департамента технического регулирования в АО «Главное диспетчерское управление нефтяной и газовой промышленности» (Информационно-аналитический центр нефти и газа).

В 2012-2014 годы работал консультантом отдела разработки технических регламентов, советником отдела методологии департамента технического регулирования и аккредитации Евразийской экономической комиссии (город Москва).

В 2015-2016 годы – и.о. главного эксперта, главный эксперт, руководитель управления по вопросам функционирования ЕврАзЭС и Таможенного союза департамента международной экономической интеграции Министерства национальной экономики РК.

В 2016 году работал заместителем генерального директора в РГП «Казахстанский институт стандартизации и сертификации» Комитета технического регулирования и метрологии МИИР РК.

В 2017-2021 годы – заместитель директора департамента функционирования внутренних рынков Евразийской экономической комиссии (Москва).

С января 2022 года и по настоящее время занимал должность заместителя председателя Комитета технического регулирования и метрологии МТИ РК.

Ранее занимавший этот пост Абенов Арман Даулетович освобожден от должности согласно поданному заявлению.

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