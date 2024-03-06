Смену капитана женской сборной по теннису прокомментировали в ФТК

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Ранее капитаном была Ярослава Шведова. Шведова совмещала карьеру игрока и капитана национальной сборной с февраля 2020 года по апрель 2021-го. После этого и до настоящего времени Ярослава была только капитаном. В последний год тренером-помощником в женской сборной работал и Юрий Щукин, который с марта 2020 года является капитаном мужской сборной Казахстана.



Вице-президент федерации тенниса Казахстана Диас Доскараев прокомментировал это кадровое решение.