Смену капитана женской сборной по теннису прокомментировали в ФТК

Решением руководства федерации тенниса Казахстана произошла замена капитана в женской национальной команде. Сборную возглавит Юрий Щукин, передает Kazpravda.kz со ссылкой на ФТК
Ранее капитаном была Ярослава Шведова. Шведова совмещала карьеру игрока и капитана национальной сборной с февраля 2020 года по апрель 2021-го. После этого и до настоящего времени Ярослава была только капитаном. В последний год тренером-помощником в женской сборной работал и Юрий Щукин, который с марта 2020 года является капитаном мужской сборной Казахстана.
Вице-президент федерации тенниса Казахстана Диас Доскараев прокомментировал это кадровое решение.
– Мы ничего не меняем кардинально в женской национальной команде, а вносим лишь незначительные коррективы. Ранее Юрий был тренером в женской сборной, а Ярослава – капитаном. Теперь – наоборот: Щукин возглавит коллектив, а Шведова будет ему помогать. То есть, произошла ротация кадров, которая, надеюсь, позволит сборной успешно выступить в нынешнем сезоне! – сказал он.