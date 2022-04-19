Фото: primeminister.kz
Происшествия , Образование
Смерть алматинского учителя во время тестирования прокомментировал Аймагамбетов
Диасов Ораз
корреспондент

Министр образования и науки Казахстана Асхат Аймагамбетов рассказал, для чего учителя проходят национальный квалификационный тест (НКТ), передает корреспондент Kazpravda.kz.

Асхат Аймагамбетов заявил, что не связывает смерть педагога в Алматы с прохождением аттестации.

«Во-первых, я не связываю этот резонансный случай с прохождением именно аттестации. Во-вторых, здесь именно в части работы медперсонала: медицинский работник был обязан находиться в этом месте, и то, что штатный сотрудник в это время отлучился и его не было на работе, – это, конечно, большой сигнал. Поэтому по всем вузам и организациям образования была проведена необходимая работа. И в этом плане будет обеспечиваться контроль за тем, чтобы они все время находились на работе и при необходимости могли оказать соответствующую помощь», – отметил он.

Он напомнил, что коллега был очень квалифицированным, и даже несмотря на то, что у него не было необходимости проходить аттестацию (он буквально в 2020 году устроился на работу в школу), педагог решил подать свои документы на НКТ.

«Мы уже говорили, что коллега состоял на учете, имел соответствующее заболевание. Утром он чувствовал определенный дискомфорт, близкие советовали все-таки остаться, пропустить этот день. Но тем не менее, в связи с тем, что коллега был уверен (он был очень сильным специалистом) и, не переживая за то, сдаст он или нет, сказал, что сдаст, и решил пройти аттестацию», – отметил глава МОН.

Министр заверил, что результаты этого квалификационного теста не влияют на его возможность работать в школе.

«Человек может, в принципе, не проходить аттестацию и не получить категорию мастера или модератора, иметь категорию только педагога, и, соответственно, непрохождение аттестации не лишает его права работать в школе. Прохождение НКТ и в целом аттестации в большей степени необходимо для получения дополнительных надбавок. Если человек проходит соответствующую аттестацию и получает категорию, то в зависимости от категории (если модератор – 30%, мастер – 50% от оклада) получает ежемесячную надбавку в течение пяти лет. То есть раз в пять лет педагог проходит соответствующую аттестацию, если он искомую категорию защищает и получает, то следующие пять лет он будет получать дополнительную надбавку к своей заработной плате. Аттестация в настоящее время является добровольной и влияет на повышение благосостояния учителей», – пояснил министр.

Напомним, 14 апреля 2022 года в Алматы во время сдачи тестирования скончался учитель одной из частных школ.

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