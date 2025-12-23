Женщину признали виновной в гибели двухлетней девочки во время лечения зубов. Несмотря на реальный срок, осужденную освободили от тюремного заключения прямо в зале суда – на решение повлиял закон об амнистии

Фото: Kazpravda.kz

Межрайонный суд по уголовным делам Астаны завершил рассмотрение дела в отношении врача Ж. Ее обвиняли в ненадлежащем исполнении обязанностей, которое привело к смерти маленькой пациентки (ст. 317 ч. 3 УК РК), сообщает Kazpravda.kz

Согласно материалам дела, родители привели двухлетнюю дочь в частную клинику: ребенку требовалось вылечить сразу 11 зубов. Операцию решили проводить под общим наркозом. Несмотря на плохие анализы и признаки воспаления у ребенка, анестезиолог Ж. допустила девочку к процедуре. Во время длительного лечения под седацией состояние юной пациентки ухудшилось, и она скончалась.

Вина подсудимой подтверждена показаниями потерпевших и свидетелей, заключениями судебных экспертиз, а также материалами уголовного дела.

Прокурор просил назначить подсудимой наказание в виде четырех лет лишения свободы с лишением права занимать должности, связанные с оказанием медицинских услуг, сроком на три года, на основании акта амнистии освободить ее от отбывания наказания. Потерпевшие просили назначить строгое наказание. Подсудимая вину не признала, просила оправдать в связи с невиновностью.

Санкция ст. 317 ч. 3 УК РК предусматривает наказание в виде ограничения свободы либо лишения свободы на срок до четырех лет, с лишением права занимать определенные должности на срок до трех лет.

«Суд назначил наказание с учетом требований ст. 55 ч. 2 УК: при наличии смягчающих обстоятельств (двое детей, отсутствие судимости) срок не может превышать двух лет лишения свободы. Учитывая, что деяние относится к преступлениям небольшой тяжести, подсудимая подпала под действие Закона об амнистии к 30-летию Конституции РК, что повлекло освобождение от основного наказания», – говорится в информации.

На основании акта амнистии Ж. была освобождена от назначенного основного наказания, то есть лишения свободы.

Приговор не вступил в законную силу.

