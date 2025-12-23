Смерть ребенка в стоматологии: суд вынес приговор врачу-анестезиологу в Астане

Суд
73
Дана Аменова
специальный корреспондент

Женщину признали виновной в гибели двухлетней девочки во время лечения зубов. Несмотря на реальный срок, осужденную освободили от тюремного заключения прямо в зале суда  на решение повлиял закон об амнистии

Фото: Kazpravda.kz

Межрайонный суд по уголовным делам Астаны завершил рассмотрение дела в отношении врача Ж. Ее обвиняли в ненадлежащем исполнении обязанностей, которое привело к смерти маленькой пациентки (ст. 317 ч. 3 УК РК), сообщает Kazpravda.kz

Согласно материалам дела, родители привели двухлетнюю дочь в частную клинику: ребенку требовалось вылечить сразу 11 зубов. Операцию решили проводить под общим наркозом. Несмотря на плохие анализы и признаки воспаления у ребенка, анестезиолог Ж. допустила девочку к процедуре. Во время длительного лечения под седацией состояние юной пациентки ухудшилось, и она скончалась.

Вина подсудимой подтверждена показаниями потерпевших и свидетелей, заключениями судебных экспертиз, а также материалами уголовного дела.

Прокурор просил назначить подсудимой наказание в виде четырех лет лишения свободы с лишением права занимать должности, связанные с оказанием медицинских услуг, сроком на три года, на основании акта амнистии освободить ее от отбывания наказания. Потерпевшие просили назначить строгое наказание. Подсудимая вину не признала, просила оправдать в связи с невиновностью.

Санкция ст. 317 ч. 3 УК РК  предусматривает наказание в виде ограничения свободы либо лишения свободы на срок до четырех лет, с лишением права занимать определенные должности на срок до трех лет.

«Суд назначил наказание с учетом требований ст. 55 ч. 2 УК: при наличии смягчающих обстоятельств (двое детей, отсутствие судимости) срок не может превышать двух лет лишения свободы. Учитывая, что деяние относится к преступлениям небольшой тяжести, подсудимая подпала под действие Закона об амнистии к 30-летию Конституции РК, что повлекло освобождение от основного наказания», – говорится в информации.

На основании акта амнистии Ж. была освобождена от назначенного основного наказания, то есть лишения свободы.

Приговор не вступил в законную силу. 
 

#суд #приговор #стоматология #врач-анестезиолог

Популярное

Все
Научиться управлять теплом
Стоит ли лишать свободы за все экономические преступления?
Лист ожидания – шанс на спасение
Набрал штрафов почти на миллион!
Еще 12 лицензий
Не по-детски опасны
Покорили интеллектуальный олимп
Завершено строительство объектов дополнительного образования
«Я казах от земли...»
Турнир высокого уровня
Защита бизнеса – в приоритете
Высокая миссия
Два донора помогли двенадцати казахстанцам
Отличный результат
Наука и бизнес: эффективный тандем
Кристально чист для высокого напряжения
На пути к благополучию
Мастер высокого напряжения: 37 лет верности свету
Путевка в жизнь
Воспитать защитников
Продажу удешевленной говядины через торговые сети масштабируют в Казахстане
Финансовую дисциплину и цифровизацию здравоохранения обсудили в Правительстве
«Барыс» возвращается в зону плей-офф
Американские чиновники отметили День Независимости Казахстана в Хьюстоне
Испанская компания вложит 44 млрд тенге в строительство завода в Кызылординской области
Руками к надежде
Два завода в отрасли автомобилестроения готовятся к запуску в Костанае
Новую электроподстанцию запустили в Астане
В Павлодарской области нотариусы окажут содействие в борьбе с преступностью
Самый большой каток в Казахстане примет туристов
Казахстан в орбите доверия мировых лидеров
Город, который благоухает лавандой
Получи и путешествуй
Преемственность поколений – опора Satbayev University
Сверхвысотная башня Джидды уже достигла отметки в 80 этажей
Переход к однопалатной модели ускорит процесс принятия законов: политолог о парламентской реформе
Формировать гражданскую ответственность
Центр академического превосходства
Мы – вместе!
В Казахстан впервые поставлено авиатопливо мирового стандарта
Накануне Нового года в супермаркетах начнется продажа по низким ценам
Началось строительство сталелитейного завода
Стипендии повысили студентам в Казахстане
В армию со своей гитарой: история талантливого солдата
Какой будет зима в Казахстане, рассказали синоптики
Новые авто вручили гвардейцам в Караганде
Ключевой ориентир – человекоцентричность
Из казармы в кампус
Устроившие погром на остановке нарушители получили по 10 суток ареста в Астане
Сильнейшие бадминтонисты мира соберутся в Астане
Политика здравого смысла
«Райская птица» зацвела в Северном Казахстане
Полицейские с помощью дрона зафиксировали грубое нарушение на трассе в Акмолинской области
Как лечить ОРВИ и грипп у детей: столичный врач обратилась к родителям
В столице в честь Дня Независимости пройдет республиканская ярмарка ремесел
SMS-коды 1414 больше не используются в Казахстане
В ВКО фотоловушки сняли галерею «портретов» обитателей тайги
О погоде в Казахстане на 2-4 декабря сообщили синоптики
Президент Ирана прибыл в Акорду
Новый центр мировой металлургии

Читайте также

Смерть ребенка в стоматологии: анестезиологу вынесли пригов…
ОПГ торговала водительскими правами в шымкентском спецЦОНе
Миллионные хищения на освещении: суд вынес приговор в ВКО
В Шымкенте женщину осудили за мошенничество при продаже нес…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]