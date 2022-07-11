Смерть ребенка — высшая проблема

О том, как создать эффективную систему предотвращения суицидов среди несовершеннолетних, шла речь на заседании Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при Президенте РК.

Открывая заседание, председатель Нацкомиссии по делам женщин и семейно-демографической политике, заместитель руководителя Администрации Президента Аида Балаева отметила, что суициды среди детей и подростков - одна из наиболее актуальных социальных проблем нашего общества. Решение ее требует поиска новых подходов к формированию комплекса превентивных мер, а также выявления и решения проблемных зон в действиях уполномоченных органов, направленных на предупреждение детского суицида.

Участие в обсуждении важного вопроса приняли члены Нацкомиссии как в столице, так и в регионах, представители центральных госорганов (в том числе министерств внутренних дел, просвещения, здравоохранения, Генеральной прокуратуры), местных исполнительных органов, гражданского общества.

Многогранная проблема

Фактам самоубийства детей и подростков самое серьезное внимание уделяют органы прокуратуры. Так, по словам заместителя Генерального прокурора Жандоса Умиралиева, усилен надзор за расследованием дел по суицидам несовершеннолетних. По каждому такому случаю совместно с органами следствия надзирающие прокуроры детально разбираются в причинах и условиях, приведших или способствовавших суициду, включая дачу оценки действиям должностных лиц госорганов.

Реализуемые Генпрокуратурой меры способствовали тому, что удалось снизить рост как совершенных суицидов, так и их попыток. Так, в первом полугодии 2022 года отмечается снижение суицидов среди несовершеннолетних на 38,1%, попыток - на 5,7%. В то время как в 2021 году наблюдался рост совершенных случаев суицида и его попыток среди несовершеннолетних на 21,5%.

- Одна из основных проблем заключается в недостаточной квалификации и уровне подготовки психологов, специалистов по работе с детьми из группы риска, - отметил Жандос Умиралиев. - К примеру, в 2021 годув Акмолинской области совершили суицид 5 несовершеннолетних, состоявших в группе риска. Педагогами-психологами не были приняты диагностические и консультационные меры в отношении погибших детей.

В Западно-Казахстанской области девочка, подвергавшаяся насилию со стороны отчима, совершила попытку суицида в апреле 2021 года. Психологами на контроль она не была взята, необходимая работа не проведилась. В результате, ребенок совершил вторую попытку суицида ровно через год - в апреле 2022 года. Схожие примеры есть и в других регионах.

При этом заместитель Генпрокурора отметил и тот факт, что на психологов в школах ложится огромная нагрузка: в среднем на одного специалиста приходится около 700 детей, а в отдельных школах она достигает 1 500 и более ребят.

При этом Жандос Умиралиев отметил необходимость пересмотра нормативов по штатным единицам психологов, установленных в Типовом штате работников организаций образования.

На качество работы психологов в школах влияют и другие факторы. Отмечается текучесть кадров - почти 50% психологов увольняются из школ из-за большой нагрузки и низкой заработной платы. Во многих школах у данных специалистов нет условий для проведения работы с учащимися (кабинетов, например).

- В мае 2022 года прокуратурой Алматы совместно с Центром исследования прав человека был проведен социальный опрос среди учащихся, который показал низкий уровень доверия к психологам. Дети жаловались, что проблемы и информация, озвученная психологу, передавались родителям, которые в последующем просто отругали ребенка. Многие дети не могут обратиться к психологу, поскольку бояться издевательств и насмешек со стороны других детей, - отметил заместитель Генпрокурора.

Он подчеркнул, что повышению квалификации школьных психологов следует уделять самое серьезное внимание. Средства на их подготовку государством выделяются, но расходуются неэффективно. Есть вопросы к работе комиссий по делам несовершеннолетних.

Определенную опасность представляет и информационное пространство, в которое дети идут, когда остаются наедине со своими проблемами, и ищут ответы на беспокоящие их вопросы в Интернете. Только с начала 2022 года уполномоченными органами выявлено и закрыто более тысячи сайтов с противоправным контентом, в том числе суицидальной направленности.

Вместе с тем, те же социальные сети вполне можно использовать и с благой целью. Например, как сообщил на заседании заместитель министра просвещения Гани Бейсембаев, ведомство планирует запустить пилотный проект с использованием искусственного интеллекта, который сможет определять признаки депрессии в открытых публикациях социальных сетей.

Говоря о мерах, нацеленных на защиту несовершеннолетних, вице-министр также сообщил, что в рамках поручения Главы государства впервые разрабатываются Правила по профилактике травли (буллинга) ребенка. Принят Индекс благополучия детей, который позволит вести системный мониторинг прав и интересов детей, в том числе включающий психологическое благополучие. Министерством просвещения сейчас также разрабатываются единые требования к деятльности психологических служб в организациях образования.

Председатель Комитета Административной полиции МВД Атыгай Арыстанов обратил внимание на то, что всем заинтересованным государственным органам необходимо обеспечить проведение системной работы по выстраиванию нормальных взаимоотношений в подростковой среде, семье и обществе в целом.

Он также предложил усовершенствовать методику раннего выявления суицидальных проявлений среди несовершеннолетних в организациях образования, рассмотреть вопрос увеличения количества суицидологов.

Насилие как первопричина

Член Нацкомиссии, адвокат, правозащитник, основатель онлайн-правовой школы «AU» Айман Умарова подчеркнула, что в вопросах предотвращения суицидов очень важно понять, почему дети вообще решаются на такой радикальный шаг.

- Суицид - это всегда следствие чего-то. Как правило - насилия. Не обязательно сексуального, я говорю также об эмоциональном, психологическом насилии — о тех же буллинге, газлайтинге и так далее. Поэтому для решения проблемы нужно изучать первопричины. И это задача не только МВД или других органов, а задача всего общества, - подчеркнула она.

По мнению правозащитницы, необходимо проводить соответствующую работу с детьми и родителями, а также изучать причины, по которым несовершеннолетние проводят значительную часть времени в сомнительных компаниях.

В частности, Айман Умарова предложила уже с первого класса школы ввести предмет "Моя безопасность". Детям должны доступно рассказывать, как вести себя, чтобы не подвергаться насилию (физическому, психологическому).

- Я считаю, мы сможем снизить число случаев суицида, если будем их рассматривать только в совокупности с насилием, - подчеркнула член Нацкомиссии.

Поддержала мнение правозащитницы и заместитель председателя Нацкомисии Салтанат Турсынбекова, отметившая, что исследования показывают: люди, имевшие какой-либо травматический опыт в детстве, гораздо больше подвержены риску совершения суицида или попыток суицида в сравнении с теми, у кого такого опыта не было.

По ее словам, насилие может быть особенно опасным, если оно произошло в раннем возрасте. Например, пациенты впервые подвергавшиеся сексуальному насилию в возрасте до 12 лет, имели более высокую интенсивность суицидальных поведений.

Она также отметила, что снижение статистики по суицидам за последние полгода - малопоказательно, и чтобы адекватно оценить ситуацию, необходимо проследить динамику за более длительный период.

Говоря о работе по превенции суицидов среди несовершеннолетних, Салтанат Турсынбекова обратила внимание: на стратегическом уровне из года в год принимаются решения, предлагаются меры, но на местах ничего по факту не меняется - широкой системной рабоы по профилактике насилия и жестокого обращения с детьми не ведется, предотвращением суицидов никто на постоянной основе не занимается.

Работа комиссий по делам несоверешннолетних по большей части формальная. По мнению члена Нацкомиссии, для выстраивания действительно эффективной деятельности в данных направлениях, необходимы усилия всех заинтересованных ведомств, а также гражданского общества.

Готовить специалистов, вовлекать родителей

Тему недостаточного уровня подготовки и квалификации психологов и других специалистов по работе с детьми, а также нехватки подобных кадров в школах поднимали многие участники встречи.

Салтанат Турсынбекова отметила, что низкое качество работы школьных психологов - проблема, которую поднимают уже не первый год, но ситуация кардинально не меняется. Специалистов по прежнему не хватает, а те, что есть, высокой квалификацией не отличаются. Вопрос о том, как можно исправить ситуацию, зампред Нацкомиссии адресовала Министерству здравоохранения.

Взявший слово вице-министр здравоохранения Вячеслав Дудник обратил внимание участников встречи на то, что по сути, психолог - не врач. И для того, чтобы он мог работать по превенции суицида, помогать людям с суицидальным поведением, его нужно к этому дополнительно готовить как узкого специалиста.

Необходимо развивать в Казахстане психотерапевтическую помощь, готовить специалистов данного профиля.

- Высший пилотаж - это психотерапевт. Он может помогать не обязательно людям с нарушениями, он может помогать обычному человеку, который попал в сложную жизненную ситуацию. Например, в Европе, Америке число психотерапевтов равняется количеству терапевтов, сидящих на приеме. К сожалению, в Казахстане эта школа "свернулась", - отметил Вячеслав Дудник.

Он попросил рассмотреть возможность выделения дополнительных грантов на резидентуру по психиатрии, чтобы соответствующих специалистов можно было направить на психотерапевтическую подготовку и создать в стране хороший пул специалистов.

Необходимость в квалифицированных психотерапевтах в школах отметила и член Нацкомиссии, исполнительный директор ОЮЛ «Национальная волонтерская сеть» Татьяна Миронюк, обратившая внимание на то, что о присутствии таких специалистов в штате школ просят в регионах.

Кроме того, она подчеркнула, что определенные навыки и знания, такие, например, как профилактика буллинга, кибербуллинга, необходимы всем специалистам в школе, а не только психологам и психотерапевтам. Только так можно будет обеспечить в учебных заведениях действительно здоровую среду.

Не отрицая важности работы специалистов, член Нацкомиссии, эксперт в области трудового и профсоюзного права, генеральный директор Academy of labour relations Бибигуль Нурашева обозначила другой важный для качества жизни ребенка фактор - семью.

- Мы много обсуждаем роль психологов - это понятно и правильно. Я согласна: нужно усиливать это направление. Но мы не должны забывать и о том, что детям в первую очередь нужны родители. А где родители? Они перерабатывают. По 10-12-14 часов проводят на работе. Дети растут фактически без них, сами по себе. Возможно, на госуровне нужно подумать о сокращении рабочего времени для родителей, чтобы они после работы занимались воспитанием своих чад, - считает Бибигуль Нурашева.

Поддержали ее мнение и в регионах. Участники заседания из Шымкента, например, подчеркнули, что анкетирование среди детей показывает: с родителями на важные и личные темы поговорить они практически не могут, ведь у мам и пап нет на это времени.

Представитель МВД Атыгай Арыстанов также подчеркнул, что одни только госорганы и правоохранительные структуры исправить ситуацию с суицидами не смогу - нужна большая вовлеченность родительской общественности. По его словам, 70% суицидов происходят в целом благополучных семьях, которые даже не состоят на учете в МВД.

- Возможностей полиции охватить всех просто не хватит. Мы - и госорганы, и органы на местах, и комиссии, и школы, и родители - должны сообща, вместе принимать меры, чтобы сохранить наших детей, - добавил Атыгай Арыстанов.

Не только подростки

Вице-министр здравоохранения Вячеслав Дудник на заседании Нацкомиссии обратил внимание на то, что для Казахстана актуальна проблема высокого числа суицидов не только среди несовершеннолетних, но и среди других возрастных групп.

- По данным ВОЗ, в 2019 году Казахстан занял 20 место по количеству суицидов в мире. Необходимо отметить, что наиболее высокий показатель по завершенным суицидам отмечается в двух возрастных группах. Первая - это мужчины 35-44 лет (восьмое место в мире, 31 человек на 100 тысяч населения). Ежегодно за последние 6 лет, по данным Комитета по правовой статистике, из жизни уходят 770-899 человек. По суицидам подростковым (возраст до 24 лет) мы занимаем 13 место в мире с 16 суицидами на 100 тысяч населения, количество по Казахстану в среднем 556-399. Нам в целом нужна Национальная стратегия предотвращения суицидов, - подчеркнул вице-министр.

Он предложил провести большое научное исследование с привлечением иностранных специалистов, чтобы собрать максимально полные данные и проанализировать статистику по суицидам и их попыткам.

Кроме того, важно понимать, почему люди (подростки в том числе) решаются на такой шаг - и здесь огромные возможности для исследования дает группа людей, которые сделали попытку самоубийства. С ними должны работать профессионалы очень высокого уровня, высококвалифицированные психологи, психиатры и психотерапевты. Тогда, по мнению Вячеслава Дудника, можно будет определить четкую программу действий по профилактике.

Член Нацкомиссии, директор департамента занятости населения Министерства труда и социальной защиты населения РК Найля Мухтарова обратила внимание на то, что на сегодняшний день в Казахстане суициды в возрастной группе 35-44 года действительно случаются почти вдвое чаще, чем среди подростков.

При этом она подчеркнула: проводя работу по превенции суицидов нельзя оставлять без внимания другие возрастные группы.

- Касательно статистики хотелось бы добавить, что культурные особенности нашей страны заставляют родных погибшего скрывать настоящую причину смерти, что в свою очередь является препятствием к получению реальных цифр по суицидам, - отметила Найля Мухтарова.

Нужны конкретные действия

Подводя итоги обсуждения, председатель Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политики при Президенте РК Аида Балаева вновь подчеркнула исключительную важность обсуждаемой проблемы и заявила, что формальный подход к ее решению недопустим.

Она поручила проанализировать действия комиссий по делам несовершеннолетних во всех регионах, чтобы понять, насколько они эффективны, как структуры занимаются вопросами профилактики. Также необходимо объективно оценить ситуацию по суицидам в регионах: сколько их происходит, по каким причинам, какие меры принимаются.

- Как было правильно сказано на заседании, превенция суицидов - это дело не только государственных органов, но и общества в целом. В этой связи важно понять, какая работа на местах проводится, в том числе непосредственно с родительским сообществом, с институтами гражданского общества, какие проекты в регионах реализовывались и какие конкретные результаты дали, - отметила Аида Балаева.

Она также подчеркнула, что анализ уже проделанной работы необходим для того, чтобы понять, как выстраивать деятельность дальше, как сформировать действительно эффективный комплекс превентивных мер.

Председатель Нацкомиссии обратила внимание, что в ходе обсуждения прозвучали хорошие предложения (в том числе по разработке национальной стратегии превенции суицидов, по диагностике, информационной работе и так далее), и поручила детально и комплексно обсудить возможности их реализации.

- Сейчас важно действовать, принимать конкретные меры. Действительно, мы из года в год говорим одно и то же, но при этом ничего не меняется. А теряем самое ценное - теряем наших детей. В нашей Конституции сказано, что Казахстан - государство, высшей ценностью которого является человек, его жизнь, права и свободы. Поэтому постоянно констатировать проблемы, приводить статистику, к сожалению, неутешительную, и ничего не предпринимать - это преступление, на мой взгляд. Национальная комиссия конкретно занимается этим вопросом, мы обозначили его в своем плане, поэтому нам нужно предметно работать по его решению в тесной взаимосвязи со всеми государственными органами и институтами гражданского общества, - подчеркнула Аида Балаева.

По завершении заседания председатель Национальной комиссии дала ряд поручений государственным органам.

В частности, Министерству просвещения поручено ускорить разработку единых правил деятельности психологических служб с регламентацией деятельности психологов, определить их правовой статус, круг полномочий, в том числе обязанность по выявлению жертв насилия, а также детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

Министерству здравоохранения совместно с Министерством просвещения необходимо определить порядок организации индивидуальной профилактики правонарушений «Медико-социальный учет», а также разработать методику или алгоритм действий для педагогов, психологов, воспитателей и работников организаций образования, родителей учащихся по раннему выявлению и реагированию на поведение несовершеннолетних, проявляющееся под воздействием информации негативного характера, распространяемой в сети Интернет.

Должна быть организована работа по превенции суицида среди несовершеннолетних на региональном уровне. Местным исполнительным органам поручено пересмотреть критерии оценки деятельности в данной сфере организаций образования.

Также подчеркнута необходимость объединения усилий государственных органов, местных исполнительных структур и всех общественных объединений и организаций гражданского сектора в решении проблем, возникающих в вопросах превенции суицида среди детей и подростков.

Серьезное внимание следует уделять качеству реализации в регионах программы превенции суицидов среди несовершеннолетних ОФ «Bilim Foundation», на которые акиматы выделяют значительные суммы.