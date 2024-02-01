СМИ: Израиль освободил более 100 ранее задержанных палестинцев

По информации "Аль-Кахира аль-Ихбария", в их числе были четыре женщины, передает Kazpravda.kz со ссылкой на ТАСС

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Израильские власти отпустили на свободу более 100 ранее задержанных палестинцев, в том числе 4 женщин. Об этом сообщил телеканал "Аль-Кахира аль-Ихбария".

По его информации, Израиль "освободил 114 человек, в том числе 4 женщин-заключенных". Указывается, что все эти палестинцы были освобождены через контрольно-пропускной пункт "Керем-Шалом", расположенный на границе еврейского государства с сектором Газа.

Телеканал не уточняет, были ли указанные лица освобождены в рамках каких-либо предварительных договоренностей между сторонами нынешнего конфликта в палестинском анклаве.