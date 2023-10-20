СМИ сообщили об ударе по греческой православной церкви в секторе Газа

В мире
126

Вооруженные силы Израиля нанесли удар по греческому православному храму святого Порфирия в Газе, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Известия

Фото: orsk.bezformata.com

Греческий православный храм святого Порфирия в Газе, где в течение последних полутора недель прятались мирные жители города, был разрушен во время удара Вооруженными силами Израиля. Под завалами могут находиться десятки людей, сообщает телеканал ERT со ссылкой на МВД сектора Газа.

Согласно информации телеканала, в частично разрушенном храме располагались сотни людей, большая часть из которых ― женщины и дети. На месте происшествия проводят разборы завалов.

Несколькими днями ранее на территории храма взорвался еще один снаряд: тогда был полностью уничтожен дом причта.

Церковь святого Порфирия, построенная в начале V века н.э., принадлежит православной церкви Греции. Это одна из древнейших церквей в регионе.

#Израиль #Конфликт #Палестина #беженцы #ракета #ХАМАС #церковь

Популярное

Все
Краеведы Семея установили знак в географическом центре Евразии
Апрель нечаянно нагрянул
О чем рассказали атлеты, выступившие на Азиаде?
В двух победах от Евро-2024
Тайну торгайских геоглифов разгадали костанайские ученые
Не Барби. И это просто замечательно
Подружить людей и роботов
Кто встряхнет «Барыс»?
«Плохиш» казахского кино
Казахский как по нотам
Надо, хочу и могу – коротко и емко говорит о постижении государственного языка первокурсница Милана
Школа выживания
Уроки истории
Почему туристы обходят стороной Шымкент?
Мажит Чумбалов. Врач и гражданин
В поисках корней
В Астане прошел XI Гражданский форум Казахстана
«Зеленая повестка» для профсоюзов
Напоминание о прошлом, которое нельзя забыть
День отважных парней
Мужчина заживо сгорел на столбе: в энергокомпании озвучили подробности происшествия
23-летний казахстанец сенсационно победил лучшего шахматиста мира Магнуса Карлсена
Заказное убийство предотвратили в Астане (видео)
Алихан Байменов: Республика – это власть народа
Зачем старые джинсы судомоделисту, а гелий-3 космолету?
Мади Айтжан уже в 9-м классе знал, что будет ветеринаром
Внук дошел до суда, чтобы выселить бабушку из подаренного ею дома
Без языка нет нации
Девушка погибла после падения из окна многоэтажки в Алматы
Президент высказался о роли русского и казахского языков в Казахстане
Скачет как косуля, летает как птица
Четверо рабочих сорвались с высоты на стройке в Астане. Один погиб
Лидеры стран СНГ приняли ряд документов
Какие страны поставляют в РК лекарства и медицинское оборудование?
Казахстанские спасатели завершили работы в Афганистане
Девятимесячный малыш проглотил соску в Жамбылской области
Спикер Сената встретился с участниками дебатного турнира
Анна Данилина пробилась в полуфинал турнира в Гонконге
Незрячий Бородач и Звездочка
ИИ, Тимур Бекмамбетов и много кофе
Фильм "Міржақып. Оян, қазақ!" вышел в прокат
Школы с государственным языком обучения обретают все большую популярность
Казахстанские бизнесмены перенимают опыт Кремниевой долины
Военные Карабаха сдают вооружения и технику
Установлен рекорд по самому длительному трудовому стажу в Казахстане
В Усть-Каменогорске начинается отопительный сезон
Режим ЧС в селе Абайской области: сибирская язва у пациента не подтвердилась
Объявлены победители национальной премии URKER-2023
Назначен начальник департамента по ЧС Северо-Казахстанской области
Гауез Нурмухамбетов назначен акимом Северо-Казахстанской области
Водитель-нарушитель ударил ножом полицейского в Жамбылской области
Все для счастливых пенсионеров
Объявлены даты школьных каникул в 2023-2024 учебном году
Имам грозный: прокуратура изучает инцидент с избиением ребенка в мечети
Три офицера Нацгвардии РК получили ранения на учениях в Жамбылской области
Фильм "Міржақып. Оян, қазақ!" вернули в прокат
Об инвестиционном климате в Казахстане рассказали на форуме "Dushanbe Invest 2023"
Команда Казахстана по художественной гимнастике завоевала серебро на Азиаде
Таксист перевез иностранца на 150 метров в Астане
Не поделившие попугая экс-супруги оказались в суде в Алматы

Читайте также

Несколько стран мира объявили трехдневный траур по погибшим…
В Финляндии решили судьбу тренера сборной после поражения о…
Траур в память о жертвах удара по больнице в Газе объявили …
Жителям Газы грозит вспышка инфекционного заболевания, заяв…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]