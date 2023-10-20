СМИ сообщили об ударе по греческой православной церкви в секторе Газа

Вооруженные силы Израиля нанесли удар по греческому православному храму святого Порфирия в Газе, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Известия

Фото: orsk.bezformata.com

Греческий православный храм святого Порфирия в Газе, где в течение последних полутора недель прятались мирные жители города, был разрушен во время удара Вооруженными силами Израиля. Под завалами могут находиться десятки людей, сообщает телеканал ERT со ссылкой на МВД сектора Газа.

Согласно информации телеканала, в частично разрушенном храме располагались сотни людей, большая часть из которых ― женщины и дети. На месте происшествия проводят разборы завалов.

Несколькими днями ранее на территории храма взорвался еще один снаряд: тогда был полностью уничтожен дом причта.

Церковь святого Порфирия, построенная в начале V века н.э., принадлежит православной церкви Греции. Это одна из древнейших церквей в регионе.