Смог в Атырау: превышения ПДК вредных веществ нет, но горожанам рекомендовали носить на улице маски

По заверению экологов, концентрация вредных веществ в воздухе в эти дни остается в пределах нормы.

Фото: пресс-служба акимата Атырауской области

В ходе брифинга на площадке региональной службы коммуникаций заместитель руководителя Департамента экологии по Атырауской области Сырым Тлегенов отметил, что городе Атырау не зафиксировано превышение предельно допустимой концентрации вредных веществ, сообщает корреспондент Kazpravda.kz.

Напомним, 2 апреля около 09:12 в Атырау, на побережье Каспийского моря, на территории государственного природного резервата «Акжайык» обнаружено возгорание камыша. На сегодняшний день его общая площадь – 89,5 га. При этом тушение усложняется сильными порывами ветра и заболоченной местностью, что не позволяет в полной мере использовать технику, поскольку она проваливается в грязь. Однако вчера пожарные и сотрудники резервата сумели потушить возгорание на 82,5 га.

Представитель ГПР «Акжайык» Гани Агибаев склоняется к версии, что возгорание на территории резервата произошло по вине человека. Правоохранительные органы начали проверку для установления виновных.

Что касается ущерба живой природе, то, к счастью, период гнездования птиц еще не наступил, добавил Агибаев.

Между тем, как сообщалось ранее, в социальных сетях жители Атырау жалуются на невыносимый запах гари и удущающий дым, окутавший город. Его причиной однозначно назвали возгорание камыша на побережье Каспийского моря.

Врачи рекомендовали горожанам не выходить на улицу без необходимости, если же вышли – надеть медицинскую маску.

Директор городской поликлиники №7 Гулнафис Танбаевой пояснила, что высокая концентрация дыма в воздухе может осложнять самочувствие людей с хроническими заболеваниями. Поэтому нужно держать окна и форточки закрытыми, использовать вентиляторы в комнатных приборах кондиционирования воздуха.

При этом, по словам Танбаевой, в эти дни на станцию скорой помощи не поступало обращений из-за плохого самочувствия по причине высокой концентрации дыма.