Снегопад парализовал Атырау

Все силы аварийно-спасательных служб направлены на очистку территории социально значимых объектов: школ, больниц, детских садов, пешеходных дорожек, центральных дорог и мостов. На уборку снега было мобилизовано 40 машин и 250 рабочих. Но этого недостаточно для города с почти 600-тысячным населением. Местные власти запросили дополнительную технику у крупных строительных и дорожных компаний.

«Из-за сильного снегопада было затруднено движение как транс­порта, так и пешеходов. Из-за короткого замыкания, вызванного попаданием снега в электри­ческие сети, жители некоторых микрорайонов остались без света. В настоящее время аварийные бригады поэтапно подключают электроэнергию. Ситуация находится под моим личным кон­тролем», – написал вчера на своей страничке в социальных сетях аким области Серик Шапкенов.

Из-за непогоды учащихся школ и колледжей отправили на онлайн-обучение. Однако большая часть города была обесточена.

Пригородные маршруты об­щественного транспорта также временно прекратили курсировать. На дорогах в Атырау прак­тически везде накатанная наледь – особенно на поворотах со второстепенной дороги. Во многих местах были отключены светофоры, машины стояли в пробках.

Если на центральных дорогах худо-бедно имеются «протоптанные» шинами пути, то на периферийных сохраняется опасность заносов. За один день снегопада полицейские Атырау зафиксировали 70 ДТП. В два раза увеличились обращения людей и в травматологические отделения больниц.

Обильный снегопад и неизбежная после этого оттепель могут привести и к затоплению некоторых районов города. Такая ситуация была и в прошлом году. Отсутствие дренажа превращает любые осадки в испытание для жителей нефтяной столицы. А с наиболее тяжелыми последствия­ми снегопада горожане столк­нулись весной 2016 года, когда выпавшие осадки превысили месячную норму более чем в три раза. В городской акимат тогда сотнями поступали заявления жителей, пострадавших от потопа, были и просьбы об эвакуации. Многих атыраусцев тогда пришлось временно переселять в здания школ.