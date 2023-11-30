Снежная и тёплая зима ожидается в Казахстане

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Климат изменился в Казахстане. В некоторых регионах он перешёл от резко континентального в континентальный. За несколько лет в стране сильно потеплело, отмечают специалисты. Подтвердили это и плюсовые температуры в ноябре — экстремальные за всю историю метеонаблюдений. На юге столбики термометров показывали 23 градуса. Аномальная погода также на севере и западе республики, передаёт Kazpravda.kz со ссылкой на «Хабар 24».

В конце ноября в Туркестанской области собирают грибы. Такие приятные сюрпризы приносит теплая осенняя погода. Причем «по грибы» сельчане ходят второй раз за год, в первый раз они появились весной. Непривычно теплая осень отразилась и на местных растениях.

В Шымкенте времена года перепутали фруктовые деревья. Зацвели яблони и сливы. Специалисты говорят, что эта зима здесь будет значительно теплее прошлогодней. Главное, по их словам, чтобы столбик термометра не поднялся выше 20 градусов тепла. Иначе растения вновь перепутают времена года.

В Северо-Казахстанской области, конечно, цветы и деревья не цветут, но и здесь люди почувствовали потепление. Синоптики прогнозируют, что в декабре столбики термометров максимум опустятся до 24 градусов ниже нуля. За последние 5 лет регион перешел из разряда резко континентального климата в просто континентальный. Иными словами, зимы стали более теплыми, а лето – менее жарким. Без резких перепадов.

«Погоду формирует арктический циклон, огромный вихрь, который пока что не набрал силы, и господствуют циклоны, которые приходят к нам издалека – с Атлантики, со Средиземного моря и с Каспийского моря. Вот они определяют относительно теплую погоду. Я думаю, что с этим процессом нам, конечно, трудно смириться, потому что мы к этому непривычны, непривычны и дикие животные. Зайцы в этом году побелели уже в ноябре, а снега нет. Куда им деваться? Вот они и прячутся», - говорит профессор Kozybayev University Андрей Солодовник.

Синоптики прогнозируют, что снег на большей части Казахстана выпадет лишь в середине декабря. Тогда же страну окутают и морозы. А на юго-западе, юге и юго-востоке республики – снежные осадки ожидаются во второй половине месяца.

«Зима 2023-2024 года ожидается по сценарию зимы 2001-2002 года, то есть теплой и с большим количеством осадков. В течение этого периода на территории республики наблюдаются частые перемещения теплых и влажных воздушных масс из районов Атлантики. В январе и феврале на большей части Казахстана осадки прогнозируются больше нормы. В предстоящей зиме температурный фон по Казахстану ожидается выше климатической нормы на 1-2 градуса», - сообщила пресс-секретарь РГП «Казгидромет» Алина Исмагулова.

По словам экспертов, климат Казахстана, как и всего мира, за последние несколько лет сильно изменился. Но на глобальное потепление, по их мнению, воздействует не человек, а сама природа.

«Потому что выделение парниковых газов природой, выделение газов океаном намного больше, чем то, что связано с деятельностью человека. И, тем не менее, те попытки, которые предпринимаются по ограничению, выбросы парниковых газов, конечно, нужно приветствовать, потому что как знать, к чему приведет это глобальное потепление», - заметил профессор Kozybayev University Андрей Солодовник.

И здесь стоит опасаться последствий, ведь некоторые страны погода уже довела до засухи. Казахстан тоже в зоне риска, так как в центре материка. Этот вопрос необходимо тщательно изучать, добавляют специалисты.