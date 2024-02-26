Исключить посредников в поливном сезоне намерены в профильном министерстве

С 2024 года за счет исключения посредников снизилась стоимость услуг по подаче поливной воды для аграриев на юге страны, передает Kazpravda.kz со ссылкой на министерство водных ресурсов и ирригации.

Фото: министерство водных ресурсов и ирригации

Сообщается, что это стало возможным благодаря тому, что при подготовке к поливному сезону предприятие «Казводхоз» заключает прямые договоры с потребителями, исключая посредников.

Адилет Жылкыбеков – руководитель сельскохозяйственного производственного кооператива «BIRLIK KORDAY 2021». Ежегодно он заключает договор с предприятием «Казводхоз». Аграрий считает, что заключенные по закону соглашения очень выгодны.

– Прежде всего, это документ, защищающий права агрария. Например, в прошлом году хозяйства, у которых был договор на случай чрезвычайной ситуации, без проблем получали компенсацию. Кроме того, вода в «Казводхоз» очень дешевая. Оплачиваем услуги безналично. Это обеспечивает прозрачность финансового оборота. Поэтому советую аграриям заранее заключать договоры с предприятием «Казводхоз», – отметил Адилет Жылкыбеков.

На сегодняшний день «Казводхоз» заключил договоры на подачу воды с 1740 крестьянскими хозяйствами на юге Казахстана. В остальных регионах работы по заключению договоров начнутся в марте.