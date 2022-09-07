Свежий выпуск
Снос этажом красен!
Андрей Кратенко

За последние три года в Петропавловске снесли более 1 700 ветхих и аварийных домостроений.

Свыше 1 000 семей улучшили жилищные условия и получили новые квартиры. В 2022 году запланирован снос еще 117 домов. Такие факты прозвучали в ходе инвестиционного форума строи­тельных компаний Казахстана, состоявшегося в Петропавловске.

Представителям строительных компаний из Нур-Султана, Алматы, Актау, Кызылорды, Шымкента и Кокшетау были презентованы проекты микрорайонов для заст­ройки в административном цент­ре Северного Казахстана: «Жас Оркен», «Береке», «Копай», «Орталык» и «Набережный».

За пять лет финансирование бюджетного строительства увеличилось более чем в три раза. Акцент делается на строительстве коммерческого жилья. Так, если в 2017 году в Петропав­ловске были построены три коммерческих дома, то в 2021-м – уже 23 многоэтажки, а в 2022-м – 32.

До 2026 года в регионе предполагается построить 2,3 млн квадратных метров жилья. Такими планами с участниками форума поделился аким Северо-Казахстанской области Кумар Аксакалов. Он считает, что пришло время менять облик областного центра, принимать новые архитектурные решения. Для этого, по его мнению, соз­даны все условия. Механизмы действуют, программа реновации работает.

Кстати, средняя стоимость одного квадратного метра жилья в Петропавловске составляет 317,5 тыс. тенге, это на 14% больше показателя прошлого года. Считается, что это хорошая цена для инвестиций в жилищное строительство.

На форуме также была представлена продукция местного производства: электрооборудование, ДСП, стальные тонкостенные конструкции, сухие строительные смеси. До конца 2022 года в регионе планируется запуск производств по выпуску автоклавных газоблоков и плит. Завершается строительство завода ЖБИ.

Планируется увеличить мощности кирпичного завода.

Популярное

Все
«Точечные эксперименты» градостроительства
Лучше летом у костра, чем зимой на солнце
А вы знали, что, даже если съедать по одному яблоку в день, потребуется около 20 лет, чтобы попробовать каждый из более чем 7 тыс. их сортов?
Вода нуждается в защите
Огонь в степи
Звезды собираются в дорогу
Ирбис с городской пропиской
Сильные духом
Это и наша боль
Школьный специалист по компьютерной технике  рассчитался по букмекерским ставкам ученическими ноутбуками
«Астана» в погоне за «Актобе»
На таких село держится
Огородный фей
Огонь в степи
Очередной этап реформ
Снос этажом красен!
Больше получаешь – больше отдаешь
Пока не везет
Это только начало
Вечнозеленой память наша будет
Зачем самолет ВВС США прилетал в Нур-Султан, пояснили в МИД РК
В сузакской степи археологи нашли древний храм, аналогов которому нет в Казахстане
Где смотреть прямую трансляцию Послания Президента народу Казахстана
Новая инициатива Президента Токаева: Нацфонд – детям
Об олигархах и справедливости
Инцидент с птицей прокомментировали в аэропорту Актобе
Подозреваемый в убийстве явился с повинной в полицию Шымкента
Как получить компенсацию по тенговым депозитам – утверждены правила
Токаев выступает с Посланием народу Казахстана – онлайн-трансляция
В Костанайской области огнем уничтожено и повреждено более 100 жилых домов
Дархан Сатыбалды назначен акимом Туркестанской области
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 31 августа
МВД обратилось к казахстанцам с предупреждением
Полный текст Послания Президента народу Казахстана
Умер Михаил Горбачев
Возросло число жертв пожара в оружейном магазине в Костанае
Головкин обратился к судьям третьего боя с Канело
Резкое похолодание прогнозируют синоптики в Казахстане
В Air Astana сообщили о задержке двух рейсов: в створку шасси самолета попала птица
Какой будет погода в первые дни осени в Казахстане
Опубликован список обладателей образовательных грантов
Тела женщины с детьми нашли в квартире в Алматы: о страшных криках рассказали соседи
МВД начал рассылать казахстанцам SMS с предупреждениями
Пропавшая в Костанайской области 5-летняя девочка найдена мертвой
На рассылку о новом локдауне с 1 сентября ответили в Минздраве
Казахстан начнет экспортировать мясо в Саудовскую Аравию
Стратегия пересборки университетов Казахстана: реальность и возможности
16-летняя девочка-сирота выбросилась из окна 10-го этажа после изнасилования в Павлодаре
Как поддержать хлеборобов и спасти нынешний урожай пшеницы, ячменя и семян подсолнечника от возможного критического снижения цен на внешних рынках, обсудили в столице участники заседания «круглого стола», организованного Зерновым союзом РК
Скандальное интервью посла Украины в Казахстане прокомментировал Совет АНК
Казахстанскому индексу научного цитирования быть!
Отставку акима Туркестанской области прокомментировал Скляр
Истории от прокурора: о судебных ошибках, коррупции и Новом Казахстане
Реформа строительной отрасли: что предлагают в Правительстве Казахстана
Гидрогель в помощь фермерам из засушливых регионов изобрели ученые Курчатова
Казахстан готов ввести защитные меры против импорта алкоголя из ЕАЭС
Казахстанские специалисты выявили в архивах Венгрии документы, проливающие свет на малоизвестные страницы нашей истории
Список погибших во время январских событий опубликовала Генпрокуратура РК
ОСИ: не верь, не бойся, не проси?
Как теперь будут изучать языки в школах, разъяснил глава Минпросвещения РК

Читайте также

Свежий выпуск
Огонь в степи
Свежий выпуск
Огонь в степи
Свежий выпуск
Против дефицита
Свежий выпуск
Нас услышали!

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]