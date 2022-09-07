Снос этажом красен!

За последние три года в Петропавловске снесли более 1 700 ветхих и аварийных домостроений.

Свыше 1 000 семей улучшили жилищные условия и получили новые квартиры. В 2022 году запланирован снос еще 117 домов. Такие факты прозвучали в ходе инвестиционного форума строи­тельных компаний Казахстана, состоявшегося в Петропавловске.

Представителям строительных компаний из Нур-Султана, Алматы, Актау, Кызылорды, Шымкента и Кокшетау были презентованы проекты микрорайонов для заст­ройки в административном цент­ре Северного Казахстана: «Жас Оркен», «Береке», «Копай», «Орталык» и «Набережный».

За пять лет финансирование бюджетного строительства увеличилось более чем в три раза. Акцент делается на строительстве коммерческого жилья. Так, если в 2017 году в Петропав­ловске были построены три коммерческих дома, то в 2021-м – уже 23 многоэтажки, а в 2022-м – 32.

До 2026 года в регионе предполагается построить 2,3 млн квадратных метров жилья. Такими планами с участниками форума поделился аким Северо-Казахстанской области Кумар Аксакалов. Он считает, что пришло время менять облик областного центра, принимать новые архитектурные решения. Для этого, по его мнению, соз­даны все условия. Механизмы действуют, программа реновации работает.

Кстати, средняя стоимость одного квадратного метра жилья в Петропавловске составляет 317,5 тыс. тенге, это на 14% больше показателя прошлого года. Считается, что это хорошая цена для инвестиций в жилищное строительство.

На форуме также была представлена продукция местного производства: электрооборудование, ДСП, стальные тонкостенные конструкции, сухие строительные смеси. До конца 2022 года в регионе планируется запуск производств по выпуску автоклавных газоблоков и плит. Завершается строительство завода ЖБИ.

Планируется увеличить мощности кирпичного завода.