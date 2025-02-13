Младшеклассников перевели на «дистанционку» в Астане

Фото из архива Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В Астане учащихся начальных классов второй смены перевели на дистанционку в связи с ухудшением погодных условий, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на городскую администрацию

«В связи с ухудшением погодных условий 13 февраля учащиеся 0-4 классов второй смены переходят на дистанционный формат обучения», – прокомментировали в управлении образования Астаны.

Ранее полицейские обратились к астанчанам в связи с непогодой, они попросили воздержаться от дальних поездок. В столице - метель и сильный ветер с порывами до 30 метров в секунду.