Со счетов ТОО "Оператор РОП" сняли арест

Генеральный прокурор РК Берик Асылов сообщил о снятии арестов со счетов ТОО "Оператор РОП", передает Kazpravda.kz.

"В результате принятых совместно с Антикоррупционной службой мер сняты ранее наложенные аресты со счетов ТОО "Оператор РОП" на 198 млрд тенге. Из этой суммы 100 млрд тенге Правительство направило на льготное автокредитование, остальные средства - на другие соцпроекты", - написал Генпрокурор в Twitter.

Напомним, в ходе выступления 11 января на заседании в Мажилисе Глава государства Касым-Жомарт Токаев поручил Правительству принять меры по прекращению утилизационного сбора ТОО "Оператор РОП".



"Этим должна заниматься государственная организация, как это принято в зарубежных странах. Что касается самих сборов – следует пересмотреть их ставки. Функции государства по утилизации, поддержке автомобильной промышленности и сельхозмашиностроения никто не отменял", – отметил Глава государства.

19 января Правительство приняло постановление о прекращении деятельности "Оператора РОП". Активы, созданные за счет средств утилизационного сбора, были переданы в собственность государства. Исполнение функций администрирования расширенных обязательств производителей передали государственной организации – АО "Жасыл даму".

19 апреля Антикоррупционная служба сообщила о том, что Агентство РК по противодействию коррупции при координации Генеральной прокуратуры предотвратило хищение ТОО «Оператор РОП» 180 млрд тенге.

"Должностные лица Министерства экологии, геологии и природных ресурсов и руководство ТОО "Оператор РОП" намеревались совершить хищение 180 млрд тенге, собранных в виде утилизационных сборов, путем незаконного финансирования частной организации для строительства 6 мусоросжигающих заводов, вырабатывающих электроэнергию. При этом электроэнергия гарантированно должна была закупаться государством в течение 15 лет по необоснованно завышенному тарифу и обеспечить частной компании многомиллиардную прибыль. В результате своевременно принятых мер указанная противоправная деятельность пресечена, денежные средства арестованы", – проинформировали в Антикоре.