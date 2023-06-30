Собака нашла килограмм гашиша в машине на погранпункте "Кордай"

Фото пресс-службы КНБ РК

Попытку провезти гашиш через границу пресекли на автомобильном погранпункте в Жамбылской области, сообщает корреспондент Кazpravda.kz со ссылкой на Комитет национальной безопасности РК.

"Пограничной службой КНБ на автопункте пропуска "Кордай" Жамбылской области с помощью служебной собаки пресечена попытка провоза гражданином Казахстана 1 килограмма гашиша", - говорится в информации.

Для дальнейшего разбирательства задержанный и изъятые наркотики переданы в органы полиции, добавили в КНБ.







