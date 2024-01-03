Прохожий убил собаку ножом в Алматы

Задержанный подозреваемый утверждает, что защищался от нее. Объективные обстоятельства произошедшего будут установлены в ходе дальнейшего расследования, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на департамент полиции Алматы

Фото: instagram.com/ks_4_lapy

По информации местного паблика, неизвестный напал на мужчину с собакой. Прохожий якобы начал конфликт с владельцем животного на улице.

«Нападавший начал оскорблять и угрожал убить его. Мужчина, не обращая внимания, решил идти в сторону дома, но неизвестный догнал его, вытащил нож и решил убить его. Собака отреагировала на нападение и закрыла собой хозяина. Пес погиб на месте. Пес был с хозяином на поводке и в наморднике. Собаке было 8 лет, она росла в семье, где у людей трое детей. Сейчас пёс в клинике на экспертизе», - сообщили в паблике.

Фото: instagram.com/ks_4_lapy

В полиции города прокомментировали инцидент.

«Расследуется уголовное дело по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного частью 2 уголовной статьи «Жестокое обращение с животными». Подозреваемый – гражданин Б., 1987 года рождения, задержан», – рассказали в полиции Алматы.

По данным полиции, подозреваемый заявил, что из-за словесного конфликта, возникшего между ним и хозяином собаки, последний снял намордник с животного и натравил на него. И он был вынужден обороняться.

Объективные обстоятельства произошедшего будут установлены в ходе дальнейшего расследования, резюмировали в департаменте.