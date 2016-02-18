​Собиратель знаний

Зоология в разрезе истории



В фойе архива была развернута обширная историко-документальная выставка. Как пояснил директор архива Борис Джапаров, выставка подготовлена совместно с Институтом зоологии, Цент­ральным государственным архивом научно-техничес­кой документации и РГП «Ғылым Ордасы».

– Отдельный раздел выставки посвящен жизни и дея­тельности известного казахстанского ученого, энтомолога Павла Мариковского, который был одним из активных сотрудников института зоологии, – отметил Борис Джапаров. – Его интересы выходили далеко за пределы только лишь научных исследований, это был крупный популяризатор науки, оставивший после себя и большое литературное наследие.

Выступая на открытии выставки, президент Национальной академии наук Мурат Журинов подчеркнул бурное развитие науки в современном мире. А консул Российской Федерации в Алматы Ирина Переверзева отметила, что в Казахстане больше всего ее поразили библиотеки и архивы.

– Причем меня больше поразило то, сколько там бывает людей и насколько они заинтересованы чтением, – сказала она. – Раньше говорили, что самой читаю­щей страной в мире был Советский Союз. Полагаю, что правопреемником самой читающей державы стал Казахстан. Что касается архивов, то сохранение и пуб­ликация неизвестных ранее документов проливают свет на историю, позволяя нам по-новому осмыслить все то, что происходило до нас и вместе с нами. Спасибо, что вы сохраняете память наших народов и способствуете укреплению дружбы и добрососедства между Казахстаном и Россией.

По словам директора Центрального государственного архива научно-технической документации РК Гуляйхан Сарсеновой, создавая часть экспозиции, посвященной Павлу Мариковскому, представлялось важным показать многогранность этого удивительного человека.

– Павел Иустинович был еще и художником, часть его картин тоже можно увидеть в экспозиции выставки, – сказала Гуляйхан Сарсенова. – Причем эти картины выставляются впервые. В качестве художника Павел Иустинович сам иллюстрировал и свои книги.

«Последний динозавр науки»

«Я последний динозавр науки, – так шутя говорил о себе Павел Мариковский, имея в виду, что человеком он был широких интересов. – Наверное, поэтому я представляю собой умирающее явление в науке».

Действительно, он был незаурядной личностью и незаурядным ученым. Мариковского интересовало все, что он видел вокруг себя. Мне посчастливилось не раз встречаться с Павлом Иустиновичем, делать с ним интервью, готовить к публикации его заметки, порой на неожиданные темы. Например, о пребывании в наших краях известного итальянского путешественника ХIV столетия Марко Поло. При этом Павел Иустинович напоминал рыцаря Печального Образа, полного романтических идей, того, кто воевал с вет­ряными мельницами. Благородный человек, он порой становился посмешищем среди чиновников от науки, бессребреник – обладал богатством, которое многим недоступно, – щедростью души и мудростью мысли. Мирный по натуре, он всю жизнь вое­вал с невежеством в науке, заработав имидж «неудобного человека».

Вот и Евгения Чиликова, руководитель управления научной публикации документов Архива Президента, которая в числе других работала над книгой Мариковского, отмечает его «слишком критическое восприятие происходящего».

– Мариковский был порой слишком резок в своих суждениях и оценках отдельных личностей, поэтому в книге много отточий. Но мне представляется, что эти купюры не повлияли на смысловое восприятие текста, – считает она.

Что же касается того, как попали мемуары Павла Мариковского в Президентский архив, то Евгения Викторовна пояснила это так:

– На протяжении почти 20 лет архив собирает и пуб­ликует воспоминания людей, переживших трудные периоды в жизни советского государства. Павел Иустинович сам никогда в Архиве Президента не был. С ним при его жизни работали сотрудники Центрального государственного архива научно-технической документации РК, и в частности Галина Яндульская. А в 2005 году с просьбой рассказать о периоде сталинских репрессий, коснувшихся Мариковского, к нему обратилась работавшая в Архиве Президента Елена Грибанова. Ей Мариковский и передал свои мемуары.

Свою последнюю книгу воспоминаний Мариковский начал писать уже в 90 лет, когда перечитал оставленные ему воспоминания отца Иустина Евменьевича «Путь учителя». Они сейчас также хранятся в Архиве Президента. Первая глава этой рукописи была опубликована в сборнике «Казахстан-Украи­на. Дороги и перекрестки», изданном Архивом Президента и посольством Украи­ны в Казахстане. Мариковские – выходцы с Украины, отец Павла Иустиновича сохранил великолепные воспоминания о гражданской вой­не. А презентованная книга Павла Мариковского охватывает 1912–2002 годы. В ней описаны события, происходящие на Дальнем Востоке, в Сибири, Маньчжурии, Узбекистане и Казахстане, свидетелем и участником которых был Павел Иустинович.

Сам о себе

«Мое детство прошло на Дальнем Востоке, – вспоминал Павел Иустинович. – Я родился на станции Вяземской, где тайга вплотную подходила к жилью. Природа была необыкновенно богатой. Она удивительным образом влияла на меня: хотелось творить, сделать что-то красивое. Особенно возбуждала музыка, простая игра на фортепьяно. Мой отец, как и дед, был сельским учителем. Семья была талантливая – дед еще в крепостнические времена руководил хором. А вот меня покорила природа. Свою первую книжку о птицах Дальневосточного края я написал еще в 17 лет. Правда, в институт долго не мог поступить, потому что отовсюду шел отказ – я был сыном служащего, а в 30-е сталинские годы в вуз принимали только детей рабочих и крестьян. Помню, отец мой из-за этого страшно переживал. А рисовал я с детства, особенно любил пейзажи. Но вплотную занялся живописью только в 90-е годы, когда в основном закончил писать книги. У меня почти 500 картин, и почти все они – о природе Казахстана.

…За всю мою длинную жизнь я выпустил всего две больших научных монографии. Одна из них о пауке каракурте. После меня никто больше не пытался его изучать – я сделал это очень детально, показав при этом, как можно избежать отравления при укусе каракурта.

Вторая монография – о муравьях пустыни. У меня очень редкая специализация – я мирмеколог, специа­лист по муравьям. На весь Советский Союз было всего 26 мирмекологов. В Казахстане я был один. Я доказал, что по поведению муравьев в пустыне можно точно определять, где есть вода. Я доказал, что муравьи свободно могут докапываться до глубины 50 метров!

…Я не мог пройти и мимо такого явления, как наскальные рисунки. Во-первых, как зоолог, я заметил много нового: нашел изображения животных, которые давно вымерли, и про которых ничего не знают даже палеонтологи. А ведь эти животные обитали когда-то на территории Казахстана, на них охотились, их приручали. Написал об этом в московский зоологический журнал. Опубликовали. Вторую статью мне уже не дали опубликовать, потому что разразился скандал. Как это так? Энтомолог – вот и пусть занимается своими таракашками! На рисунках я нашел изображение тура. А мне опять говорят: «Как это так? Тур был только в Европейской России, на территории Казахстана этого животного никогда не было!» А позже обнаружили кости тура аж до Забайкалья… Я рассмотрел и изучил 60 тысяч наскальных рисунков! С полутора тысяч снял копии. У меня огромная коллекция. Часть этих рисунков я переношу на камни и продаю, чтобы заработать на жизнь. Одна иностранка даже возмутилась: разве можно такие вещи продавать? Им место в музее.

…Однажды я увидел срез громадной елки и проследил по нему, что за 350 лет (а это был возраст дерева) переживал Казахстан в климатическом плане. И елка мне рассказала, что наступает засуха. И я вижу это как натуралист: где был родничок – там теперь сухо, где тек ручей – сейчас родничок, где была река – ручей. Это на моих глазах происходило. Лет 40 назад к одному из начальников попали старые карты генерального штаба, я их сам видел, на них Южное Прибалхашье, где сейчас громадная пустыня, все изрезано кочевыми тропами и колодцами. То есть климат изменился. Наступила засуха, пустыня наступает. Надо что-то делать».

Великий труженик

Доктор биологических наук, профессор Павел Мариковский (он ушел из жизни в возрасте 96 лет в ноябре 2008 года) опубликовал две монографии, более 250 пуб­лицистических статей и около 160 научных работ, написал 90 научно-популярных и художественных книг, в том числе создал целую библиотеку книг для детей.

Им создано порядка 500 живописных полотен. За вклад в казахстанскую культуру он был награжден медалью Общественной Академии художеств РК, которая присвоила ему почетное звание академика. А за вклад в мировую науку Среднеазиатское отделение Всемирного географического общества наградило П. И. Мариковского золотой медалью «Полярная звезда».

Только за «пенсионные годы» он напечатал 10 тысяч страниц машинописного и компьютерного текста! Часть его книг – до сих пор в рукописях…