Слово «айт» означает «празднование», «оказание внимания», «дарить радость друг другу», «собираться в радос­ти». В праздник Ораза айт в сердце поселяются чувства доброты и милости. От всей души желаю вам мира и благословения Аллаха. Пусть Всевышний будет опорой вашим семьям!

Ораза айт – это время, когда человек, соблюдавший пост в течение месяца и искренне творивший добро, удостаи­вается почестей и наград. Всевышний Аллах говорит: «Мои рабы, исполнив обязательный для Меня пост, направились в мечеть, чтобы получить награду (совершить праздничный намаз). Они постились ради Меня, разговелись по Моему повелению, пусть же теперь возрадуются...» Пусть наш Господь умножит нашу радость и возвысит нас в обоих мирах.

Пусть Всевышний Аллах примет наш пост, закят и фитр-садака, которые мы раздали нуждающимся, и ауызашар, которые мы проводили с искренним намерением. Пусть Всевышний дарует нам щедрое вознаграждение.

В этот благословенный месяц, когда вознаграждения умножаются, мы старались дарить радость тем, чьи сердца были опечалены. В связи с этим да ниспошлет Аллах свою благодать всем щедрым людям, которые поддержали инициативы Духовного управления мусульман Казахстана и активно участвовали в благо­творительных акциях «Рамазан сыйы».

Поздравляю всех с праздником Ораза айт! Желаю каждому дому счастья и благополучия, единства и согласия. Пусть Всевышний Аллах позволит нам встретиться в добром здравии в следующий месяц Рамазан. Пусть жизнь в нашей стране будет мирной, наш народ пребывает в спокойствии и благополучии, а наша независимость будет крепкой! Аминь!

С пожеланиями добра и процветания, председатель Духовного управления мусульман Казахстана, Верховный муфтий Наурызбай кажы Таганулы