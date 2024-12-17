Собственные доходы местных бюджетов составили 7,2 трлн тенге - Минфин

Об этом представляя итоги финансового года за 11 месяцев на заседании правительства рассказал вице-министр финансов Ержан Биржанов, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Тelegram-канал UKIMET

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Доходы государственного бюджета составили 19 трлн тенге, что составляет 90% от плана. В республиканскую казну поступило 11,8 трлн тенге, или 82% от запланированного.

По словам вице-министра, основное неисполнение связано с уменьшением налоговых поступлений, которые составили 76% от плана.

«Основные причины неисполнения плана обусловлены снижением объема импорта из третьих стран за 10 месяцев по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 6,4%, или меньше на $2,3 млрд; снижением цен на основные экспортные металлы, что в свою очередь отразилось на снижении сумм авансовых платежей по 602 крупным налогоплательщикам на 267 млрд тенге. Увеличение возврата НДС составило 981 млрд тенге, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года больше в 2,5 раза. Тем не менее, неисполнение по налогам компенсируется увеличением неналоговых платежей на 1 трлн тенге», — подчеркнул Ержан Биржанов.

Что касается местных бюджетов, то их собственные доходы исполнены на 108% и составили 7,2 трлн тенге. План перевыполнен на 525 млрд тенге. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года доходы увеличились на 26,5%, или на 1,5 трлн тенге.

По расходам бюджетов: государственный исполнен на 94% от запланированного, республиканский – 96%, местные – 92%. В приоритете остается социальная направленность.

Государством исполнены основные социальные обязательства:

пенсии и пособия – 5,2 трлн тенге;

субвенции регионам – 4,8 трлн тенге;

целевой взнос ФОМС – 1,6 трлн тенге.

Расходы местных бюджетов составили 13 трлн тенге:

на социальную сферу – 6,6 трлн тенге (51%);

на ЖКХ – 1,9 трлн тенге (14,6%);

транспорт и коммуникации – 1,2 трлн тенге (9,3%);

сельское хозяйство – 750 млрд тенге (5,7%).

Одним из важных компонентов исполнения бюджета является процесс госзакупок. Их объем в 2024 году составил 8,8 трлн тенге, при этом за счет оптимизации бюджетных средств было сэкономлено 840 млрд тенге.