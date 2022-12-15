События в цифрах

Об этом на пресс-конференции в СЦК проинформировали представители Генеральной прокуратуры и МВД РК. Так, было отмечено, что по итогам январских событий зарегистрировано более 5 тыс. уголовных дел. В суд направлено 673 дела в отношении 1 350 лиц, из которых осуждено 1 113 граж­дан. Под амнистию попал 1 071 человек.

Следствием установлено, что был осуществлен организованный подвоз подручных средств для совершения насилия в отношении мирных граждан и полицейских: арматуры, палки, брусчатка, камни, коктейли Молотова, а также автомобильные шины и бензин для поджогов зданий. Только 5 января были совершены нападения на здания в Алматы: акимат города, резиденция Президента, аэропорт, офисы телеканалов «Хабар», «Казахстан», «Мир 24» и здание управления правовой статистики и специальных учетов.

В Шымкенте повреждены здания акимата города, выставочного центра «Көрме», дома культуры «Түркістан сарайы», драматического театра им. Ж. Шанина, отделов полиции Аль-Фарабийского и Каратауского районов, Абайской районной прокуратуры. В Таразе подверглись нападению здания акимата области и города, департаментов полиции и КНБ, городских отделов и управлений полиции.

В Талдыкоргане повреждены и захвачены здания акиматов облас­ти и города, резиденция акима области, департаментов полиции и КНБ, городских отделов и управлений полиции. В Кызылорде совершены вооруженные нападения на здание управления полиции города, областного и городского судов и попытка захвата здания департамента полиции области.

В других городах разрушено 1 466 зданий и учреждений, из них 1 395 объектов бизнеса и 71 гос­учреждение.

– Имели место факты, когда вопреки интересам государственной и общественной безопасности, не оказав сопротивления, сотрудники оставляли здания департаментов полиции Алматинской и Жамбылской областей, где находились оружие и боеприпасы, – сказал Елдос Килымжанов, заместитель начальника службы уголовного преследования Генеральной прокуратуры РК. – Также проявили бездействие и должностные лица департаментов КНБ Алматы, Алматинской и Кызылординской областей.

По данным фактам спецпрокурорами завершены расследования. В настоящее время продолжается процедура ознакомления с материалами уголовного дела.