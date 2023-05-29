Содержание записки Путина Токаеву раскрыл пресс-секретарь президента РК

Президент, Международное сотрудничество, Россия, Видеогалерея
126

Пресс-секретарь президента Казахстана Руслан Желдибай рассказал, о чем говорилось в записке президента России Владимира Путина главе государства Касым-Жомарту Токаеву во время саммита ЕАЭС в Москве, сообщает Kazpravda.kz.

Фото: akorda.kz

«В данной записке содержался ответ российской стороны на вопрос, поставленный в ходе встречи лидеров ЕАЭС в узком составе. Речь шла о доступе казахских компаний-грузоотправителей к перевозкам по железной дороге России по внутренним тарифам.

Российское Правительство считает, что товары, имеющие пункт назначения на территории Казахстана, могут пользоваться льготным тарифом, а к товарам, которые следуют транзитом по территории России, должны применяться экспортные тарифы», – пояснил Желдибай.

Президент передал с запиской поручение нашему Правительству продолжить переговоры с российской стороной по этому вопросу на основе принципов Договора о создании ЕАЭС от 2015 года, дополнил пресс-секретарь главы государства.

 

 

#Токаев #президент #экономика #Россия #международное сотрудничество #ЕАЭС

Популярное

Все
В окрестностях Жезказгана и Сатпаева выявлено 256 несанкционированных свалок
В государственном архиве города Астаны собраны документы органов государственной власти, связанные с политическими репрессиями казахстанцев 1920–1950-х годов
В Комитете по правовой статистике и специальным учетам Генпрокуратуры рассекречено 99% документов по массовым репрессиям в годы сталинского режима
Современное рабство
Опасный суперинтеллект
В Петропавловске одна часть общественников проголосовала за повышение платы за проезд в общественном транспорте, а другая – против
Департамент торговли и защиты прав потребителей области Улытау помог вернуть 5,6 млн тенге жителям области
Сборная Канады стала чемпионом мира по хоккею
Регламент под фундамент
Смаилов отметил слабую работу по привлечению инвестиций министерств культуры и цифровизации
Охота: желание без сожаления?
Пенсионерам разрешили снять все накопления в ЕНПФ на покупку жилья и лечение
Почти 500 профстандартов разработают и пересмотрят в Казахстане
С 1 июля вырастут выплаты по утрате трудоспособности и потере кормильца в РК
Реджеп Тайип Эрдоган вновь избран президентом Турции
Токаев примет участие в саммите Центральная Азия – Европейский Союз
Токаев поздравил Эрдогана с победой на президентских выборах
Женщин много, таких – единицы!
Звездные танцы
Зов предков
Более 109 млн тенге потрачено на установку девяти детских площадок в Семее, но ни одна из них не отвечает требованиям безопасности
Почти треть пассажиров общественного транспорта в Астане не оплачивает проезд
Казахстанская школьница придумала новую математическую таблицу
800 долларов выманил за поездку у иностранных туристов таксист в Алматы
Представители Евросоюза и стран Центральной Азии на форуме в Алматы наметили пути углубления практического взаимодействия в экономике
Приграничная Шемонаиха живет сегодняшним днем и надеется, что завтра будет чуточку лучше
Торговали рогами и получили по рогам
Потребность в санитарно-гигиенических узлах в туристических местах составляет 292 единицы
Национальная сборная нашей страны сохранила «прописку» в высшем дивизионе мирового хоккея
Автовоз с новыми Tesla перевернулся на перевале в Жетысу (видео)
Разжигание ненависти недопустимо: ЕСПЧ признал законным привлечение к ответственности за чужие комментарии
Вооруженные силы привлечены к тушению лесного пожара в Абайской области
Всего за два дня в Казахстане произошло 75 ДТП, в которых погибли 27 человек
Активисты из ОО «Тіршілік» Егиндыкольского района, более десяти лет испытывающего острую нехватку воды, готовы добиваться официального объявления режима ЧС
Лесной пожар в Абайской области: тушение продолжается на трёх участках
На 10 лет посадили экс-главу управления образования Алматинской области
Более тридцати лет жителям села Актасты Ескельдинского района приходится пить воду… из арыка
Депутат заявил об абсурдности налога на сбор грибов и ягод
Атакован может быть любой - хоть в Берлине, хоть в Астане
Лесной пожар в Абайской области: режим ЧС объявят в Бородулихинском районе
Найдено тело девочки, пропавшей почти месяц назад в Атырау
Жительница Сатпаева Ирина Ким самостоятельно выучила казахский язык – без учебников и курсов. Секретного метода нет, помогло общение
Карагандинец одним ударом убил 19-летнего парня
Летчики армейской авиации Сил воздушной обороны Вооруженных сил РК освоили навыки сложного пилотажа
В Алматинском соединении Десантно-штурмовых войск прошло торжественное чествование солдат, убывающих домой
Смог в Астане объяснили помутнением атмосферы
Максимально приближенные к боевым условиям антитеррористические учения пройдут в Астане
Школьные уроки начальной военной подготовки должны формировать у подростков представление о воинской службе и ее огромной значимости
3-летний ребенок заперся в квартире с включенной газплитой в Костанае
Безвизовый режим с КНР: стоит ли нам бояться своих соседей?
Опасения по поводу возможного увеличения объемов незаконной миграции в связи с планами РК и КНР ввести безвизовый режим по сути своей надуманы
Озвучена средняя пенсия в Казахстане
На окраине столицы, в районе промзоны, происходят настоящие чудеса. Здесь буквально оживают старые советские машины, обретая вторую жизнь
Планы по увеличению срока «безвиза» между РК и КНР до 30 дней вызвали бурное обсуждение в социальных сетях
Женщины должны занять треть руководящих постов в компаниях «Самрук-Казына»
В автобус с пассажирами выстрелил мопедист в Алматы
Побег наркоторговки от полицейских в Астане попал на видео
Причины отказа в процедуре банкротства физлиц назвали в Минфине
Осужденная совершила побег в Алматинской области
Почти в 200 тысяч тенге обошлась иностранцу поездка на такси в Алматы

Читайте также

Токаев и Эрдоган поговорили по телефону
Президент посетил предприятие по производству бумажной прод…
Токаев: Если хотим улучшить качество нации, мы должны уделя…
Токаев: Казахстану нужно полностью перейти на самообеспечен…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]