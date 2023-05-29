Содержание записки Путина Токаеву раскрыл пресс-секретарь президента РК

Пресс-секретарь президента Казахстана Руслан Желдибай рассказал, о чем говорилось в записке президента России Владимира Путина главе государства Касым-Жомарту Токаеву во время саммита ЕАЭС в Москве, сообщает Kazpravda.kz .

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«В данной записке содержался ответ российской стороны на вопрос, поставленный в ходе встречи лидеров ЕАЭС в узком составе. Речь шла о доступе казахских компаний-грузоотправителей к перевозкам по железной дороге России по внутренним тарифам.

Российское Правительство считает, что товары, имеющие пункт назначения на территории Казахстана, могут пользоваться льготным тарифом, а к товарам, которые следуют транзитом по территории России, должны применяться экспортные тарифы», – пояснил Желдибай.

Президент передал с запиской поручение нашему Правительству продолжить переговоры с российской стороной по этому вопросу на основе принципов Договора о создании ЕАЭС от 2015 года, дополнил пресс-секретарь главы государства.