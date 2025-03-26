Содержать легионеров за счет госбюджета запретили в Казахстане

Вице-министр туризма и спорта РК Серик Жарасбаев рассказал о введении запрета на госфинансирование иностранных спортсменов, сообщает Kazpravda.kz
В ходе выступления на брифинге в СЦК он отметил, что еще одним важным изменением является предложение запретить финансирование спортсменов, не являющихся гражданами РК, за счет государственного бюджета и средств субъектов квазигосударственного сектора.
Эта мера направлена на обеспечение приоритета граждан Казахстана как в спортивной сфере, так и в финансовой поддержке.
«Принятие законопроекта поможет усовершенствовать спортивную систему страны, обеспечит эффективное использование государственных средств и даст импульс к дальнейшему развитию профессионального спорта в Казахстане», – считает он.
По словам вице-министра, средства, сэкономленные на финансировании легионеров, будут направлены на развитие детско-юношеского спорта.
Отвечая на вопрос о том, как в Казахстане планируют снижать зависимость игровых клубов от госдотаций, Серик Жарасбаев отметил, что данная норма, предложенная депутатами, поддержана правительством в части определения лимитов финансирования из бюджета игровых клубов.
«В 2020 году такая мера существовала, но была закреплена на уровне протокола правительства и некоторыми регионами, к сожалению, не исполнялась. В этой связи мы решили дополнить ее на уровне закона. И с вступлением закона министерство туризма и спорта получит компетенцию, по которой будет определять лимиты для финансирования футбольных, хоккейных и других игровых клубов. То есть, таким образом, мы законодательно закрепим норму, сколько, какой клуб должен получать средств из бюджета. Второе – заработная плата футболистов или хоккеистов, которые на сегодняшний день играют в футбольных или хоккейных клубах, также будет лимитирована с принятием этого закона. И относительно финансирования легионеров: в законопроекте прописана норма о запрете на финансирование данных лиц из бюджета и квазигосударственного сектора. Но при этом, остается право финансировать легионеров из внебюджетных источников, то есть за счет спонсорских средств. Сэкономленные средства будут направлены на развитие массового детско-юношеского спорта», – заключил спикер.