Содержать легионеров за счет госбюджета запретили в Казахстане

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В ходе выступления на брифинге в СЦК он отметил, что еще одним важным изменением является предложение запретить финансирование спортсменов, не являющихся гражданами РК, за счет государственного бюджета и средств субъектов квазигосударственного сектора.

Эта мера направлена на обеспечение приоритета граждан Казахстана как в спортивной сфере, так и в финансовой поддержке.

«Принятие законопроекта поможет усовершенствовать спортивную систему страны, обеспечит эффективное использование государственных средств и даст импульс к дальнейшему развитию профессионального спорта в Казахстане», – считает он.

По словам вице-министра, средства, сэкономленные на финансировании легионеров, будут направлены на развитие детско-юношеского спорта.

Отвечая на вопрос о том, как в Казахстане планируют снижать зависимость игровых клубов от госдотаций, Серик Жарасбаев отметил, что данная норма, предложенная депутатами, поддержана правительством в части определения лимитов финансирования из бюджета игровых клубов.