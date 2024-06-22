Согласительная комиссия как способ защиты трудовых прав

Казахстанское трудовое законодательство возвращается к истокам, поскольку за последние несколько лет усилилась работа профсоюзных органов и организаций, а институт согласительной комиссии опять стал обязательным для разрешения трудовых споров.

Институт согласительной комиссии для Казахстана не нов. Еще в Кодексе законов о труде Казахской ССР, который действовал до 1 января 2000 года, были прописаны нормы деятельности комиссии по трудовым спорам, в задачи которой входило рассмот­рение споров, возникающих на предприятиях, в учреждениях и организациях между рабочими и служащими с одной стороны, и администрацией – с другой. При этом исключением были споры, рассмотрение которых в соответствии с законодательст­вом проходило непосредственно в судах.

Следует отметить, что наличие данного органа на предприятиях, в учреждениях и организациях на тот момент являлось обязательным, а интересы работников представляли профсоюзы. Трудовой кодекс 2007 года сохранил тот же порядок вещей: трудовые споры могли альтернативно разрешаться либо в согласительной комиссии, либо в суде по выбору работника или работодателя. И это на практике привело к тому, что данный институт фактически не использовался в Казахстане, так как работники предпочитали обращаться по спорному вопросу непосредственно в суд.

За последние несколько лет усилилась работа профсоюзных органов и организаций, а институт согласительной комиссии опять стал обязательным для разрешения трудовых споров. Что же такое согласительная комиссия и как она работает на практике?

Согласно пункту 2 статьи 159 Трудового кодекса (ТК) РК, согласительная комиссия является постоянно действующим органом, создаваемым в организации, ее филиалах и представительствах на паритетных началах из равного числа представителей от работодателя и работников. Обращение в согласительную комиссию является обязательным досудебным этапом урегулирования трудового спора.

Как следует из статьи 159 ТК РК, порядок формирования и деятельность согласительной комиссии определяется соглашением о ее работе, которое заключается между работодателем и представителями работников либо коллективным договором. Комиссия формируется из равного числа представителей работодателя и работников. Возглавляет ее председатель, который избирается членами комиссии.

В соответствии со статьей 160 ТК РК для обращения в согласительную комиссию или в суд по рассмотрению индивидуальных трудовых споров устанавливаются следующие сроки. По спорам о восстановлении на работе этот срок составляет один месяц со дня вручения или направления по почте заказным письмом с уведомлением о вручении копии акта работодателя о прекращении трудового договора в согласительную комиссию, а для обращения в суд – два месяца со дня вручения или направления по почте заказным письмом с уведомлением о вручении копии решения согласительной комиссии при обращении по неурегулированным спорам либо при неисполнении ее решения стороной трудового договора. По другим трудовым спорам – один год с того дня, когда работник, в том числе ранее состоявший в трудовых отношениях, или работодатель узнал или должен был узнать о нарушении своего права. В случае пропуска по уважительным причинам установленных сроков обращения согласительная комиссия может восстановить их и разрешить спор по существу. Если на момент возникновения трудового спора комиссия не была сформирована, течение срока давности для такого спора приостанавливается до момента создания согласительной комиссии в организации. Также приостановление сроков обращения в согласительную комиссию допускается в период действия договора о медиации по рассматриваемому трудовому спору.

Согласно порядку рассмотрения спора в согласительной комиссии, поступившее заявление должно быть обязательно зарегист­рировано в день его подачи. Комиссия обязана рассмотреть спор в течение 15 рабочих дней. Спор рассматривается в присутствии заявителя либо его представителя в рамках предоставленных ему полномочий. Допускается заочное рассмотрение спора при наличии письменного согласия работника. В случае неявки работника на заседание согласительной комиссии, рассмотрение заявления откладывается. При повторной неявке работника согласительная комиссия вправе снять воп­рос с рассмот­рения. Однако это не лишает работника права на повторное обращение. Заседание комиссии можно считать правомочным, если на нем присутствовало равное количество представителей работодателя и работников. По результатам рассмотрения спора комиссия выносит решение, которое должно быть мотивированным и основанным на действующем законодательстве.

Для членов комиссии законодатель предусмотрел гарантии в виде сохранения заработной платы на период рассмотрения индивидуального трудового спора. В целях повышения качества рассмотрения трудовых споров члены согласительной комиссии обязаны проходить ежегодное обучение по применению трудового законодательства, развитию навыков переговоров и достижения консенсуса.

Решение согласительной комиссии должно быть исполнено в установленный ею срок, который не может превышать одного месяца со дня принятия решения, а решения по спорам о восстановлении на работе подлежат немедленному исполнению.

Конечно, как и ранее, так и сегодня, в соответствии с новым Трудовым кодексом, решение согласительной комиссии не является финальной точкой в трудовом споре, и стороны вправе обратиться в суд. Дейст­вующее законодательство устанавливает два основания для такого обращения: трудовой спор не был урегулирован согласительной комиссией либо решение согласительной комиссии не исполняется стороной (сторонами) трудового спора. Следует иметь в виду, что без подтверждения истцом указанных оснований для обращения в суд иск заявителю будет возвращен определением суда, так как не соблюден установленный законом досудебный порядок разрешения спора.

Рассмотрению в согласительной комиссии по общему правилу подлежат все индивидуальные трудовые споры, то есть споры между конкретным работником и работодателем, возникшие после введения в действие нового Трудового кодекса с 1 января 2016 года. К исключениям относятся трудовые споры с руководителями исполнительных органов юридических лиц, которые рассматриваются только в суде; с домашними работниками, которые разрешаются по соглашению сторон или в суде; споры, в которых работодателями являются субъекты малого предпринимательства, поскольку для них допускается не создавать согласительные комиссии. Данный порядок разрешения индивидуальных трудовых споров не распространяется на отдельные категории работников, трудовые отношения и правовой статус которых закрепляется специальными законами, в частности, на военнослужащих, сотрудников полиции.

Вместе с тем 15 февраля 2023 года был принят Закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по упрощению порядка разрешения трудовых споров и конфликтов», который вступил в законную силу 18 апреля 2023 года. Документ, направленный на совершенствование законодательства по вопросам регулирования трудовых конфликтов и организации переговорных процессов, предусматривает также усиление роли и повышение статуса согласительных комиссий. Таким образом, если ранее согласительная комиссия являлась способом досудебного урегулирования спора, то на сегодняшний день фактически носит характер первой инстанции рассмотрения трудового спора.

Стоит отметить, что действую­щее законодательство не содержит прямой ответственности работодателя за отсутствие согласительной комиссии. Вмес­те с тем, согласно совместному приказу МЗиСР и МНЭ (2015 г.) «Об утверждении критериев оценки степени риска и проверочных листов за соблюдением трудового законодательства РК», отсутствие в организации согласительной комиссии относится к значительным нарушениям. Уполномоченный орган по результатам проверочных мероприятий вправе выдать работодателю предписание об устранении нарушений в работе согласительной комиссии. Неис­полнение данного предписания в установленный срок в свою очередь будет являться основанием для привлечения к административной ответственности.

За прошлый год в суды области поступило шесть исков об оспаривании заключений и решений согласительных комиссий. Из них удовлетворены четыре решения, два – оставлены без рассмотрения. С начала этого года по одному подобному иску заявитель получил отказ, еще один иск урегулирован медиативно. В целом в прошлом году в суды области подано 210 заявлений касательно трудовых споров, за пять месяцев текущего года – 98.

Знать и понимать нормы Трудового кодекса необходимо как работнику, так и работодателю. Трудовое право, как и другие отрасли законодательства, вслед за развитием общественных отношений претерпевает изменения. Цель данных совершенствований – защита прав и интересов сторон трудовых отношений, установление оптимальных гарантий прав и свобод в сфере труда. А задачами являются создание необходимых правовых условий, направленных на достижение баланса интересов сторон трудовых отношений, социальной стабильности, общественного согласия.