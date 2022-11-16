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Согласно логике реформ

Индира Аубакирова, доктор юридических наук, профессор КазГЮУ имени М. С. Нарикбаева, член рабочей группы по внесению поправок в Конституцию РК.

Новые нормативные императивы призваны обеспечить устойчивое развитие Казахстана в человекоориентированном русле, укрепить демократию, верховенство права и правопорядок, усилить правовую защищенность граждан и консолидированность общества.

Успешность любого государства тесно сопряжена с его способностью адекватно реагировать на возникающие внешние и внутренние вызовы. При этом эффективность подобного реагирования во многом определяется качеством принимаемых законов, создающих правовой фундамент для воплощения востребованных новшеств в различных сферах общественной жизни. Ускорению модернизационных процессов в нашей стране способствовали события трагического января, хотя инициативы, направленные на реформирование модели взаимоотношения власти и общества, начались раньше, с оглашения концепции «слышащего государства». С этих позиций обновление отечественного законодательства – важный инструмент реализации ожиданий и запросов со стороны общества.

День общеказахстанского референдума, по итогам которого в Конституцию был внесен ряд основополагающих поправок – 5 июня 2022 года – послужил отправной точкой в вопросах масштабного реформирования институциональной структуры нашего общества. Конституционная реформа, в пространстве которой находятся сейчас казахстанцы, является детерминантой глубоких преобразований в социально-политической сис­теме страны. Именно Конституция и конституционные законы предос­тавляют юридические гарантии благополучия граждан, фактически формируют общест­венную жизнь и особенности отношений между государством и обществом. В этом ракурсе принятие Парламентом и последую­щее подписание Президентом РК четырех конституционных и двух подконституционных законов является значимым этапом в нынешнем процессе реформирования, поскольку в них получили закреп­ление конкретные механизмы и процедуры воплощения тех политико-правовых новшеств, за которые проголосовал народ Казахстана. Следующий этап конституционной реформы – это принятие необходимых подзаконных актов и начало практической реализации заложенных в конституционных законах правовых норм.

Конституционная реформа представляет собой сложносоставной процесс, в котором следует учитывать грань между нововведениями, в которых реально нуждается общество на данном этапе, и необходимостью стабильности конституционных положений ради сохранения устойчивости конституционного правопорядка. В кризисные периоды конституционное регулирование должно способствовать снижению напряженности и обеспечивать политическое и социальное согласие. Принятие законов, в том числе конституционных, расширяет поле для общего видения нашим народом будущего Казахстана.

Президент Токаев подчеркнул две важные цели законодательных изменений – это расширение участия граждан в управлении государством и упрочение защиты прав человека. Иными словами, в текстах новых шести законов четко усматриваются механизмы и процедуры, ориентированные на две важнейшие составляющие – ­демократическую и правозащитную.

Курс на демократизацию политической системы обусловлен теми преимуществами института демократии, которые влияют на установление внутригосударственного консенсуса, приводят к сбалансированному экономи­ческому положению разных социальных групп, обеспечивают их большую правовую защищенность и, соответственно, укреп­ляют гарантии безопасности для государства и его граждан. В наши дни демократия признается основным принципом образования государственной власти в цивилизованной стране. Именно понимание этого фактора легло в основу инициирования правовых мер, поддерживающих основы демократического правления в Казахстане.

Следует отметить, что в результате политической реформы поддержка государством может быть оказана разным видам демократии – процедурной демократии, либеральной демократии и социальной демократии (социал-демократии). Анализ норм рассматриваемых новых казах­станских законов показывает, что все виды указанных демократий получили в них развитие и поддержку. Процедурная демократия описана в работе Роберта Даля «Полиархия» и отражает идею народного суверенитета. Она включает такие характеристики, как наличие периодических, свободных и честных выборов при тайном голосовании, равное и всеобщее избирательное право, конкурирующие на выборах политические партии и право каждого выбирать по своим политическим предпочтениям.

Либеральная демократия также предполагает состязательность и всеобщее участие на выборах, но добавляет правовое измерение в демократические институты, прежде всего защиту гражданских, политических прав, права собственности, прав меньшинств, верховенство права. Социальная демократия сохраняет правовые аспекты либерального понимания демократии, но расширяет виды прав, которые необходимо защищать, включая в перечень прав социально-экономические права.

В подписанных Президентом законах прослеживается стремление обеспечить справедливость, уважение человеческого достоинства и равные возможности для каждого казахстанца. Законы расширяют потенциал влияния наших граждан на принятие политических решений, усиливают их роль в управлении делами государства.

Содержательно-смысловое наполнение обновленного законодательства, принятого в рамках конституционной реформы, позволяет с увереннос­тью констатировать, что курс на Новый Справедливый Казахстан получил прочный конституционно-правовой фундамент. Насколько эффективно этот заложенный в конституционном законодательстве потенциал будет реа­лизован, зависит не только от политических и правовых институтов, но и от каждого гражданина нашей страны, от уровня нашей политической и правовой культуры.

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