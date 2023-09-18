Сохраним сакральные объекты

Мероприятие прошло совмест­но с подведомственными организациями, относящимися к профильному министерству. Акцию поддержали республиканские молодежные общественные объе­динения, молодежные ресурсные центры (НИЦ «Молодежь», «Единая детско-юношеская организация «Жас ұлан», бойцы «Жасыл ел», детско-юношеское военно-патриотическое движение «Жас Сарбаз», «Ассамблея жастары», «Альянс студентов Казахстана»), заслуженные деятели культуры, артисты, звезды эстрады и блогеры.

В рамках экоакции по очистке и благоустройству территорий ­сакральных мест и национальных парков страны мусор был убран, в частности, возле таких значимых объектов, как мавзолей Ходжи Ахмеда Яссауи в Туркестанской области, мавзолей Айша-Биби в Жамбылской области, городище Сыганак в Кызылординской области...

В столице экоакция прошла на территории древнего городища Бозок, где, кстати, сейчас идут большие работы по обустройству, а также по строительству крупного визит-центра.

– Бозок – древняя ставка кипчакских ханов. Здесь творилась история, а сегодня неподалеку находится наша столица Астана. Мы хотим, чтобы казахстанская молодежь научилась хранить наследие, которое тысячелетиями приумножали предки. Нам всем надо ценить сакральные мес­та, – отметил в приветственном слове вице-министр культуры и информации Евгений Кочетов.

Далее к активистам обратилась и. о. директора Государственного историко-культурного музея-заповедника «Бозок» Сауле Бурбаева, которая рассказала историю обнаружения в 1998 году средневекового городища на восточном берегу озера Бузукты известным археологом Кималем Акишевым.

На сегодняшний день Бозок – один из самых исследованных памятников средневековой городской культуры в степной зоне Восточной Евразии. Он являлся городом-крепостью и культовым святилищем древних тюрков. Впоследствии стал резиденцией кипчакского правителя, а в мусульманскую эпоху превратился в религиозно-культовый центр и географический ориентир в степи для путников и караванов.

За лопаты и грабли в этот день взялись не только молодые активис­ты, но и деятели искусства (в частности, артисты «Астана Опера»), научные сотрудники столичных университетов. Они все пришли по своей инициативе и сообща убрали около 100 га территории городища.

Молодая экоактивистка Айкоркем Еркиналы особо подчеркнула уникальность данного места, где хранится древняя история нашей страны. Ее печалит, что люди порой не убирают за собой и портят окружающую красоту.

– Представьте, сколько вреда наносит тот же пластик в виде пакетов и бутылок. Нашей акцией мы хотим привлечь внимание к развитию экологической культуры, – отметила она.