Сохранить духовное наследие

С такой миссией отправились специалисты Национального центра рукописей и редких книг из столицы в регионы Казахстана

Фото предоставлено центром рукописей и редких книг

Находки не заставили себя ждать. Древний Коран и ценные исторические издания они нашли в Кызылординской области.

Ученые искали редкие издания в библиотеках, музеях и архивах, однако самая большая удача ждала их в домах обычных граждан.

Так Сабырхан Караматов - потомок Айкожа Ишана, житель Жанакорганского района передал ученым несколько манускриптов XVIII-XX веков. Среди них - рукописи о Шариате, написанные в XVIII веке, несколько экземпляров книги Ахмета Ясави «Дивани хикмет», вышедшие в Казани в 1904 и 1912 годах.

Среди особо ценных приобретений ученых - древний Коран и комментарии к нему на тюркском языке. Кроме того, специалисты приобрели исторические книги, «Джами ар-Румуз» (Фикх), «Бадай аль-Санаи фи Тайраб аль-Шараи» («Дивные искусства в упорядочении пути»), шестой том книги «Шарх Канз ад Дакаик», сборник «Канз ад Дакаик» (Сокровище точности), «Мудрость Суфи Аллаяра».

«Раньше в Кызылординской области жили выдающиеся духовные личности, внесшие большой вклад в распространение мусульманской религии, - говорит Жандос Болдыков, директор Национального центра рукописей и редких книг. - Древнее духовное наследие, оставленное в книгах и рукописях предками, до сих пор хранят их потомки».

К сожалению, драгоценные издания находятся в очень плохом состоянии, фактически находятся на грани исчезновения, поскольку долгие годы ни разу не побывали в руках реставраторов.

«Люди должны понимать, что древние манускрипты из-за несоблюдения условий хранения приходят в негодность, могут исчезнуть в самое ближайшее время, - говорит Камшат Паримбекова, руководитель научно-исследовательского отдела Национального центра рукописей. - Поэтому их обязательно нужно передавать на реставрацию с тем, чтобы сохранить для будущих поколений».

Сейчас приобретенные издания проходят дезинфекцию и дезинсекцию в реставрационно-консервационной лаборатории Национального центра. Далее предстоят реставрационные работы, изготовление копий.

Специалисты центра продолжат поиск и исследование национального наследия, сохранившегося в руках жителей других регионов нашей страны.