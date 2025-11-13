Сохранить город чистым и зеленым

Михаил Тё
собственный корреспондент по Жамбылской области

В Таразе продолжают приводить в порядок улицы и дворы, озеленять территорию парков, скверов и жилых массивов.

Фото предоставлено медиа-службой акимата Тараза

Очередная экологическая акция в рамках реализации программы «Таза Қазақстан» прошла в массиве Барысхан района Жибек жолы. Здесь государственные служащие, депутаты маслихата, представители партии зеленых «Байтақ», члены Совета аксакалов и местные жители посадили 170 саженцев.

– Тараз всегда считался одним из самых зеленых городов страны, поэтому наша главная цель – сохранить его таковым и передать следующим поколениям. Важно наглядными примерами, подобно этому мероприятию, воспитывать у молодежи экологическую культуру, формировать у населения в целом бережное отношение к окружающей среде, увеличивать площади зеленых насаждений, заботясь о завтрашнем дне. Это наш общий дом, и мы все хотим, чтобы он был красивым, чистым и уютным, – отметила аким райо­на Жибек жолы города Тараза Карлыгаш Аралбекова.

По мнению местного жителя Сейтхана Шарипулы, проблема отсутствия должного внимания к благоустройству и озеленению городов и сел существует давно. Поэтому, когда Президент страны Касым-Жомарт Токаев выступил с такой инициативой, он очень обрадовался и вместе с другими горожанами решил поддержать ее.

– Сегодня мы вместе с детьми приняли участие в посадке туй на территории местной школы. Важно, чтобы, пусть и через такой небольшой личный вклад, представители подрастающего поколения почувствовали ответственность за будущее страны, научились ценить природу и любить родной край. Нужно воспитывать бережное отношение к природе с раннего возрас­та, – считает аксакал.

Представитель партии зеленых «Байтақ» Сапар ­Жаймурзин отметил:

– Каждые выходные в области проводятся субботники. На сей раз благоустройство коснулось нового района областного центра. Нас пригласили принять участие в акции по озеленению его территории, и мы с удовольствием присоединились.

Параллельно и в других местах областного центра шла уборка территории в рамках объявленного акиматом Тараза двухмесячника по санитарной очистке. В мероприятии были задействованы около 200 человек, включая госслужащих, молодежь и работников городской коммунальной службы, и 13 единиц спецтехники. Приведена в порядок значительная площадь вдоль проспекта Жамбыла от пересечения с улицей Азербаева до монумента «Біз біргеміз», на улицах Мамбет-батыра и Кошеней. Общими усилиями убрано и вывезено около 60 кубометров мусора.

