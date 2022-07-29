Сохранить и преобразить

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Екатерина Бескорсая

Павлодарцев пригласили по­участвовать в создании первого экологического кластера – общест­венного пространства «Усолка».

Акимат и общественный фонд «Десента» запускают проект вовлечения горожан в процесс совместной разработки концепции благо­устройства крупного общественного пространства – береговой линии и поймы Усолки. Каждый житель Павлодара может предложить свои идеи в онлайн- и офлайн-формате.

Одна из главных целей проектировщиков – сохранить природное наследие и создать первый в городе экопарк, комфортный для разных групп пользователей. Если раньше в таких случаях город заказывал проект экспертам, а потом презентовал его жителям, то сейчас действуют «от обратного». К октяб­рю уже должен быть детальный концепт преображения Усолки.

Этот район отдыха у притока Иртыша сейчас мало благоустроен, а территория, доступная людям, занимает 64 гектара. Какую ее часть охватят при проектировании, решат геологи. Аким Павлодара Асаин Байханов заверил, что вырубать деревья здесь не станут, изменения в ландшафте будут минимальными, чтобы провести освещение, установить лавочки и проложить дорожки.

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