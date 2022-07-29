Свежий выпуск Сохранить и преобразить 29 июля 2022 г. 3:46 Екатерина Бескорсая Павлодарцев пригласили поучаствовать в создании первого экологического кластера – общественного пространства «Усолка». Акимат и общественный фонд «Десента» запускают проект вовлечения горожан в процесс совместной разработки концепции благоустройства крупного общественного пространства – береговой линии и поймы Усолки. Каждый житель Павлодара может предложить свои идеи в онлайн- и офлайн-формате. Одна из главных целей проектировщиков – сохранить природное наследие и создать первый в городе экопарк, комфортный для разных групп пользователей. Если раньше в таких случаях город заказывал проект экспертам, а потом презентовал его жителям, то сейчас действуют «от обратного». К октябрю уже должен быть детальный концепт преображения Усолки. Этот район отдыха у притока Иртыша сейчас мало благоустроен, а территория, доступная людям, занимает 64 гектара. Какую ее часть охватят при проектировании, решат геологи. Аким Павлодара Асаин Байханов заверил, что вырубать деревья здесь не станут, изменения в ландшафте будут минимальными, чтобы провести освещение, установить лавочки и проложить дорожки.