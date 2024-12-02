Сохранять органы доноров вне организма смогут в Казахстане

Казахстанская команда кардиохирургов в University Medical Center работает над созданием уникального устройства для сохранения органов вне организма, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу правительства

Это может значительно улучшить результаты трансплантаций. В рамках проекта специалисты разрабатывают технологии для сохранения бьющегося сердца, а также «дышащих» легких и функционирующей печени. В будущем планируется расширение на почки. Орган можно будет сохранять в жизнеспособном состоянии минимум 24 часа.

«Для сердца наша группа доказала, что безопасно и эффективно можно выполнять в течение 29 часов с последующей успешной трансплантацией. В мире есть в настоящий момент только один аналог. Это американская система OCS компании TransMedics. И отличие нашего устройства от американского в том, что оно подразумевает более длительную поддержку для изолированного органа, и в отличие от американского аналога, в нашей системе предусмотрено лечение органа на протяжении всего периода сохранения жизнедеятельности вне организма, и мы можем лечить, оценивать этот орган, выполняя ему ультразвуковое исследование, внутрисосудистое исследование артерий, которые питают сердце, и тем самым убедиться в его сохранности, чтобы реципиент получил орган и не имел риска ни отторжения, ни дисфункции трансплантата и был, самое главное, в безопасности», – сообщил Тимур Лесбеков, директор клинического академического департамента «Кардиохирургия» корпоративного фонда «University Medical Center».