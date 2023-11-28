Сокровища номадов

Общество
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Галина Вологодская

Фестиваль беркутчи «Шығыс салбурыны» стал новой туристической фишкой Восточного Казахстана.

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В этом году этнофестиваль в третий раз прошел в Уланском районе, поднявшись до международного уровня. В празднике приняли участие сто охотников с ловчими птицами из России, Монголии, Китая и Кыргызстана. Поддержку, помимо областного акимата, оказали фонд «Федерация «Қыран» и ряд спонсоров.

В этноауле из 15 белых юрт, который раскинулся рядом с селом Бозанбай, собралось огромное число гостей. Звучала домбра, работала выставка изделий декоративно-прикладного искусства, лучшие умельцы проводили мастер-классы по казахским народным ремес­лам. Можно было получить урок стрельбы из настоящего казахского лука. Дымились казаны с пловом, вился аромат баурсаков и чая…

В программу фестиваля вошли соревнования среди ловчих птиц в полете на 700 м на зов хозяина, в ловле на приманку, а также свободная охота на зайцев и лис. Зрелищными моментами стали забег тазы на тысячу метров и битва среди джигитов за звание лучшего укротителя необъезженных коней.

В итоге призы увезли беркутчи из Алматы, Жамбылской области и Риддера. Среди охотников с ястребами победили восточноказахстанцы, представители Алматинской области и России. Лучшую скорость и ловкость показали тазы с востока страны и области Жетысу.

– Мы хотим, чтобы фестиваль «Шығыс салбурыны» стал ежегодным, – отметил глава региона Ермек Кошербаев. – Он символизирует возрождение традиций, уважение к ним. Охота с беркутами и соколами – это наследие казахского народа, вобравшее мудрость и знания предков. Такие фестивали помогают его сохранить и передать молодым.

История и природа Уланского района давно стали туристическими фишками региона. Гостей привлекают тайны старинного буддийского монастыря Аблайкит, древний комплекс Акбаур с его наскальными рисунками и раскопанным археологами поселением, восхитительные Сибинские озера, Шыбындыколь, побережье Бухтарминского водохранилища с сосновым лесом.

Как отметил инициатор фестиваля предприниматель Мухтар Тойбазаров, праздник «Шығыс салбурыны» – отныне еще одна изюминка, интересная для казахстанцев и иностранцев.
В Восточном Казахстане соревнования по традиционным видам охоты проводились и раньше, но впервые этника аула стала мейнстримом среди горожан. На беркутчи, проживающих в сельской местности, возник­ла мода. Событие оказалось «вкусным» для журналистов, блогеров, видеографов, мобилографов.

– Получился самый масштабный тур выходного дня, – отметил предприниматель. – Организованно приехали 400 туристов, и еще больше зрителей добрались своим ходом. Беркутчи, жители сел почувствовали к себе внимание. Гости заходили в юрты, наряжались в казахскую одежду, устраивали фотосессии с флагом страны. Русскоязычные жители слушали казахскую речь и пытались говорить по-казахски, хотя бы несколько слов. Гости написали десятки трогающих душу постов о казахских традициях, обрядах, характерах. Восхищались степью. Главными в откликах в соцсетях стали слова: «Как хорош и красив наш Казахстан!»

#ВКО #туризм #фестиваль #беркутчи #Шығыс салбурыны

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