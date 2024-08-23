Сокровища степи: многообразие кочевой культуры показали в Астане

Фото: Kazpravda.kz/ Адильбек Тауекелов

На открытии выставки «Дух кочевников: Безграничные горизонты», прошедшей в преддверии V Всемирных игр кочевников, представили более 20 эксклюзивных творческих работ казахстанских и зарубежных фотографов, где отражены редкие и захватывающие моменты жизни номадов.

Величественные пейзажи, древние культурные традиции и вдохновляющие истории как-будто сливаются в единое целое, оставляя глубокое и незабываемое впечатление.

По словам автора проекта Ирины Харитоновой, выставка представляет собой уникальное путешествие в мир кочевников, где природа, свобода и стремление к открытию новых горизонтов сплетаются в гармоничную симфонию.

«Наша цель – показать всем красоту природы, которая способна вдохновить на поиск своей идентичности в современном мире. Кочевники вызывают у меня ассоциацию с осознанным потреблением. В бескрайних степях они не расходовали больше чем надо, их волновали высокие материи. Мы бесконечно что-то берем из земли, расходуем нефть и газ, но важно передать будущим поколениям богатство окружающей среды», – говорит она.

Казахстанские авторы Анзор Гасаев, Александр Кузнецов заставляют по-новому взглянуть на Большое Алматинское озеро, Чарынский каньон, знакомые каждому казахстанцу степи и горы в разные времена года. А улыбающиеся лица детей не могут не вызвать умиление.

Снимки известных зарубежных творцов из Венгрии и Великобрании Шандора Карачоня и Конора Макнила лучше тревел-гидов напоминают о том, как путешествия расширяют кругозор.

Символом крепких уз казахов можно назвать фото беркутчи с мальчиком. На кадрах видно, как отец словно передает сыну секреты охотников. В этом снимке словно видна преемственность поколений через традиции и обычаи народа.

Изображение с табуном лошадей, где среди коричневых лошадей резвится один белый аргымак показывает, как можно быть отличным от других.

Здесь же можно найти северное сияние в Монголии и идиллическую картину бездонного голубого неба.

Инновационный эко-проект в виде инсталяции «Древо жизни» демонстрирует убранство казахской юрты и изделия из войлока и шерсти, что объединяет древние ремесла и современное искусство.

Жители и гости столицы смогут посетить выставку до конца месяца, чтобы оценить вклад кочевого образа жизни, который наложил отпечаток на духовный мир казахского народа.