Солдат-срочник вышел из комы в Отаре

Происшествия, Армия
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Дана Аменова
Корреспондент

Радостной новостью в соцсетях поделились родители военнослужащего Нуржигита Абдипатта, сообщает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Отец призывника Тимур Жаналин в своем видеообращении рассказал о состоянии здоровья сына, а также поблагодарил медиков и всех неравнодушных граждан. Парень находился в коме около двух недель.  

 «Всем тем, кто на протяжении всего этого долгого времени оказывал нам всестороннюю поддержку, молился за нашего сына, мы хотим выразить слова искренней признательности за вашу активность и человечность. Спешим сообщить вам радостную новость о том, что наш сын вышел из комы. Он сейчас в состоянии оглушенности, как это называют медики. Он узнает нас, но говорить пока не может из-за трахеостомии, проведенной ранее. Состояние его по-прежнему тяжелое, ему проводят диализ, который занимает порядка 6-8 часов. И на этот промежуток времени его нужно временно усыпить, то есть провести медикаментозную седацию. Это делается для того, чтобы он не мог навредить себе, повредить оборудование и трубки», – пояснил мужчина.

По его словам, врачи сделали все возможное и невозможное, и общими молитвами в итоге получили важный и радостный результат.

 Напомним, мама призывника Нуржигита Абдипатта записала видеообращение к президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву, в котором просит о помощи для её сына. 

Также ранее отец призывника Тимур Жаналин в своем видеобращении рассказал, что его сын добровольно решил пойти в армию. По распределению юноша попал в Отар в часть 302/12. Однако парень не успел даже принять присягу, как с ним случилась трагедия. Призывник впал в кому в воинской части на юге Казахстана.

29 июня родители должны были приехать на присягу сына, но вскоре узнали, что он находится в реанимации кордайской ЦРБ.

В свою очередь в Минобороны заявили, что парень обратился в медпункт с жалобой на температуру и на его теле следов побоев не обнаружено.

#солдат #срочник #Отар #кома

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