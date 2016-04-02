Солнечные смайлики Валерий МЕРЦАЛОВ, Северо-Казахстанская область

Когда Глебу исполнился год, главным украшением праздничного стола, как водится, стал торт. Даже два, но об этом позже.



Сначала поясним, что такое торт от Яны Новоселовой. Это всегда произведение искусства. Аксиома: у любой женщины умение хорошо готовить входит в число обязательных достоинств. Есть еще одна. В арсенале каждой истинной хранительницы семейного очага непременно есть что-то этакое, удающееся ей лучше всего, чем она сама гордится.

Так вот, торты – «конек» воспитателя предшкольного класса Бескольской СШ-2 Яны Новоселовой. Повод же устроить домашний праздник она всегда находила, тем более после рождения Глеба. На первом году его жизни семья взяла за правило отмечать дату его появления на свет каждый месяц. С непременным кулинарным шедевром, украшенным сладкими фруктами, ягодками, бусинками... Дальше сами представьте: при богатом воображении дизайнерские варианты бесчисленны.



На вкус? Жаль, к печатному листу не приложишь пробник, слова же тут бессильны, о нем лучше всего судить по восторженным отзывам ее супруга Дмитрия (нашего, кстати, коллеги из районной газеты), десятилетней дочурки Арины. И по восприятию множества гостей хлебосольного дома, с них все и началось.



Итак... На столе аж два красиво оформ­ленных торта. Общие похвалы, комплименты. И вдруг чей-то голос:

– Яна, а мне ты могла бы такой сделать?

Отчего бы и нет? Самой в удовольствие. Вести подобного рода с неимоверной скоростью расходятся, желающих полакомиться изделиями от Яны нашлось предостаточно, она никому не отказывала. Потом случилось то, что Яна в шутку называет ньютоновым яблоком.



– Однажды, – говорит, – проснулась с озарением. Спрашиваю мужа: «Дима, а давай я буду детям-инвалидам торты дарить?» Она могла бы дополнить: излишествами не владеем, но на все необходимое доходов вполне хватает. Мы спокойно растим детей, не боясь завтрашнего дня. Оба имели возможность учиться и выучились, получили любимую работу. Что сверх того можем сделать для государства? Подарить кому-то радость, умножить добро – не так уж мало. Только не пришлось долго говорить: Дмитрий идею сразу поддержал.

Оформление решили для таких случаев установить единое – в виде улыбающегося смайлика, похожего на маленькое солнышко, греющее душу. Сказано – сделано. Поместила в статусе в соцсетях сообщение, мол, подарю торт ребенку-инвалиду. Кто желающий? И... никакой реакции. Как потом поняла, народ в «Одноклассниках» явно насторожился: что за бесплатный сыр? Спустя пару недель ей позвонил педагог, советник акима Кызылжарского района по вопросам инвалидов Руслан Растенов:

– Яна, ты правда хочешь сделать такой подарок?

– Да. Только не отзывается никто.

– Ну а у меня есть список детей-инвалидов. По нему пройдемся?



В прошлом году, в аккурат в день президентских выборов, они пришли к мальчику-оралману, справлявшему 13-летие. Первыми словами его мамы, увидевшей двухкилограммовое изделие, были:

– И сколько я должна за это чудо?

– Нисколько, – отвечают.



Все. Слезы по щекам, но такие не считаются печальными. Хотя, конечно, потом вспоминать о них с теплой улыбкой – одно, и совсем другое – каждый раз видеть, сопереживая. Таким вот образом, когда дело обрело известность и заказы пошли гурьбой, одна из подруг Яны, Асель, попросила и от ее имени испечь торт, сама отправилась вручать. И вышла вся в слезах:



– Как ты только можешь? Нет, лучше я буду оплачивать ингредиенты (она предприниматель), а развози ты.



То же самое, наверное, чувствовали и женщины, что передавали Яне кто мешок муки, кто мешок сахара. Главное – идея многих увлекла. Первыми поддержали начинание мамы Яны и Асель, потом другие люди подключились. Сейчас в Северо-Казахстанской области десятка полтора женщин пекут торты для детей-инвалидов. В большинстве случаев лично они никогда не встречались, но едва ли не родней себя чувствуют. Родство душ – великое понятие, издревле не ниже (если не выше, вспомним обряд побратимства-посест­ринства) кровных уз почитавшееся. И улыбчивый смайлик стал для них общим символом. В связи с этим вспоминается трогательный случай. Звонит из города Сергеевки в аул Бесколь молоденькая женщина:



– Яночка, я в украшениях уже и цветы, и фрукты перебрала, фантазия на исходе. Можно я тоже буду смайлик использовать?

Господи, да сколько угодно! Солнышко же на всех одно, и чем больше его капелек отразят улыбку, тем добрее земля станет!

